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        Haberler Dünya Suudi Arabistan 'Vizyon 2030' reformları sürüyor: Veliaht Prens Selman'ın hayata geçirdiği 5 önemli reform ne?

        Suudi Arabistan 'Vizyon 2030' reformları sürüyor: Veliaht Prens Selman'ın hayata geçirdiği 5 önemli reform ne?

        Suudi Arabistan, 'Vizyon 2030' projesi kapsamında yaşanan gelişmelerle dünya çapından konuşulmaya devam ediyor. Ülke tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci gönderildi, dünyaca ünlü futbolcu Messi "Düşündüğünüzün Ötesine Geçin" kampanyasına Suudi Arabistan'a destek verdiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 10:57 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:57
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        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
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        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Vizyon 2030 (Saudi Vision 2030) projesi kapsamında ülkede yaşanan gelişmeler gündemde olmaya devam ediyor.

        ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK

        Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci göndermesiyle gündeme geldi. Suudi model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı.

        Tarihinde ilk kez
        Tarihinde ilk kez Haberi Görüntüle

        Suudi Arabistan için devrim niteliğinde olan gelişme, kadınların sosyal hayata ve kültürel etkinliklere daha fazla kabul edilmeye başlandığını göstergesi olarak kabul edildi.

        DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU MESSİ'DEN KAMPANYAYA DESTEK

        Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi de Saudi Vision 2030 tanıtmak için işbirliği yaptığı kampanyayı paylaştı. Messi, "duvarları yıkmayı" ve "modası geçmiş stereotiplere" meydan okumayı amaçlayan kampanya ile Suudi Arabistan'ın desteklediğini gösterdi.

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        Yaklaşık 500 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından "Düşündüğünüzün Ötesine Geçin" başlıklı kampanya için paylaşımda bulunan Messi, "Son günlerde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiyseniz deneyiminizi ya da en çok neyi beğendiğinizi paylaşın. Ziyaret etmediyseniz düşündüğünüzün ötesine geçin ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edin" ifadelerini kullandı.

        VELİAHT PRENS SELMAN'IN HAYATA GEÇİRDİĞİ 5 ÖNEMLİ REFORM

        • Geçtiğimiz aylarda, Suudi Arabistan'da yapılan yeni düzenlemeyle ülkedeki yabancı diplomatlara alkol satışına izin verilmeye başlandı.
        • Haziran 2018'de kadınların araç kullanmasına yönelik yıllardır uygulanan yasak kaldırıldı.
        • 21 yaş ve üzerinde Suudi kadınları, yanlarında erkek "vasi" (eşi, babası veya başka bir erkek akrabası) bulunmadan pasaport başvurusunda bulunmasına ve seyahat etmesine izin verildi.
        • Kamu alanlarında kadın ve erkeklerin bir araya gelmesini engelleyen yasak kaldırıldı. Kadınlar ilk kez 2018'de maç izlemek için stadyuma girdi, kadın ve erkeklerin birlikte konsere gitmelerine izin verildi.
        • Ülkede 1970'lerde kapatılan sinemalar Nisan 2018'de yeniden kapılarını açtı. 2030 yılına kadar 300'den fazla sinemanın açılmasını hedeflendiği belirtildi. Diğer yandan filmlerde veya dizilerde cinsiyet, din veya politikaya ilişkin sıkı sansür uygulanmaya devam ediyor.

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        #suudi arabistan
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