Suudi Arabistan 'Vizyon 2030' reformları sürüyor: Veliaht Prens Selman'ın hayata geçirdiği 5 önemli reform ne?
Suudi Arabistan, 'Vizyon 2030' projesi kapsamında yaşanan gelişmelerle dünya çapından konuşulmaya devam ediyor. Ülke tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci gönderildi, dünyaca ünlü futbolcu Messi "Düşündüğünüzün Ötesine Geçin" kampanyasına Suudi Arabistan'a destek verdiğini duyurdu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Vizyon 2030 (Saudi Vision 2030) projesi kapsamında ülkede yaşanan gelişmeler gündemde olmaya devam ediyor.
ÜLKE TARİHİNDE BİR İLK
Suudi Arabistan tarihinde ilk kez bir güzellik yarışmasına temsilci göndermesiyle gündeme geldi. Suudi model Rumy al-Qahtani, Malezya'da düzenlenen Miss & Mrs Global Asian adlı güzellik yarışmasında ülkesi adına yarıştı.
Suudi Arabistan için devrim niteliğinde olan gelişme, kadınların sosyal hayata ve kültürel etkinliklere daha fazla kabul edilmeye başlandığını göstergesi olarak kabul edildi.
DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCU MESSİ'DEN KAMPANYAYA DESTEK
Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi de Saudi Vision 2030 tanıtmak için işbirliği yaptığı kampanyayı paylaştı. Messi, "duvarları yıkmayı" ve "modası geçmiş stereotiplere" meydan okumayı amaçlayan kampanya ile Suudi Arabistan'ın desteklediğini gösterdi.
Yaklaşık 500 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından "Düşündüğünüzün Ötesine Geçin" başlıklı kampanya için paylaşımda bulunan Messi, "Son günlerde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiyseniz deneyiminizi ya da en çok neyi beğendiğinizi paylaşın. Ziyaret etmediyseniz düşündüğünüzün ötesine geçin ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edin" ifadelerini kullandı.
VELİAHT PRENS SELMAN'IN HAYATA GEÇİRDİĞİ 5 ÖNEMLİ REFORM