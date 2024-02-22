Cemal Hünal ile Lale Cangal boşanıyor
Oyuncu çift Cemal Hünal ile Lale Cangal ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde boşanacaklarına iddialarla gündeme gelen ikili, haberleri doğrulayarak ortak bir açıklama yaptı
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Cemal Hünal ile Lale Cangal 2011'de evlenmişti.
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Çiftin bu evlilikten, Doğan Atilla adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.
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Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilen çift, haberleri doğrulayarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu.
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Lale Cangal ile Cemal Hünal, konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.
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Lale Cangal ile Cemal Hünal, yaptıkları açıklamada; "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğumuzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımızla görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz" dedi.