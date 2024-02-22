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        Haberler Magazin Cemal Hünal ile Lale Cangal boşanıyor: Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık - Magazin haberleri

        Cemal Hünal ile Lale Cangal boşanıyor

        Oyuncu çift Cemal Hünal ile Lale Cangal ayrılık kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde boşanacaklarına iddialarla gündeme gelen ikili, haberleri doğrulayarak ortak bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 22.02.2024 - 10:12
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          Cemal Hünal ile Lale Cangal 2011'de evlenmişti.

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          Çiftin bu evlilikten, Doğan Atilla adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

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          Geçtiğimiz günlerde evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilen çift, haberleri doğrulayarak boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

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          Lale Cangal ile Cemal Hünal, konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.

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          Lale Cangal ile Cemal Hünal, yaptıkları açıklamada; "Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hem de müşterek çocuğumuzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımızla görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz" dedi.

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