Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında bu akşam Çekya'nın Sparta Prag ekibine konuk olacak. Letna Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı Nelsson ile sakatlıkları bulunan Ndombele, Aurier ve Ziyech maçta forma giyemeyecek
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Çekya'nın Sparta Prag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, Exxen platformundan yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak.
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Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.
Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
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Kupa 2'ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, Sparta Prag ile sahasında oynadığı ilk maçtan 3-2 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında kazanması ve berabere kalması durumunda son 16 turuna yükselecek.
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SON 10 RESMİ MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, son 10 resmi müsabakasından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 16. haftasından ertelenen EMS Yapı Sivasspor maçını 11 Ocak'ta oynadı. Galatasaray, 1-1 berabere biten bu müsabakadan sonra yaptığı 7 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu süreçte Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maç ile Avrupa Ligi'nde yaptığı bir karşılaşmayı da kazandı.
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KAMP KADROSU
Sakatlıkları bulunan Tanguy Ndombele, Hakim Ziyech ve Serge Aurier kafilede yer almadı. Kırmızı kart cezalısı Victor Nelsson ile UEFA listesine dahil edilmeyen Derrick Köhn de kadroda bulunmuyor. Galatasaray'ın Sparta Prag maçı kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
"Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman ve Carlos Vinicius."
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MUHTEMEL 11
Muslera
-
- 7
Kaan Ayhan
- 8
Sanchez
- 9
Abdülkerim
-
- 10
Berkan
- 11
Torreira
- 12
Kerem Demirbay
-
- 13
Barış Alper
- 14
Mertens
- 15
Kerem Aktürkoğlu
-
- 16
Icardi