Türkiye'de ilk defa bir karakulaka uydu verici takıldı

2021 ve 2022 yangınları ile Marmaris ve Köyceğiz bölgesinde çok büyük orman ve makilik alanın yok olduğunu kaydeden Dr. İlemin, "Bu alanlar, ülkemizde karakulaklar için en önemli habitatları oluşturuyordu. Bu yangınlar, karakulakların habitatlarında yıkıcı etkiye neden oldu. Bu etkinin ne derecede olduğu anlayabilmek maksadıyla 2021 sonundan itibaren yangından etkilenmemiş alanlarda bulunan karakulaklara değerli meslektaşım Okan Urker ile odaklandık. Onlara zarar vermeden özel tekniklerle yakalayarak uydu vericisi yardımı ile onların ekolojilerini ve biyolojilerini daha iyi anlamak için çalışıyoruz" diye konuştu.