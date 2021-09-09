Boşandılar mı?

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2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş (58) ile nikah masasına oturan ve Asya Tuana ile Birbey adında iki çocuğu bulunan oyuncu Yeliz Yeşilmen'in (42) 11 yıllık eşinden boşandığı öne sürüldü.

Yeşilmen ile Akbaş'ın geçtiğimiz pazartesi günü sessiz sedasız ayrıldığı iddia edildi. Instagram hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Yeliz Yeşilmen, takipçilerinin konuyla ilgili soruları üzerine açıklama yaptı.

"BİR SÜRE SORU SORMAYIN"

Yeşilmen, paylaşımında, "Özel hayatım hakkında çok soru geliyor ama bir süre daha soru sormayın." ifadelerini kullandı.

"SONUMUN BERGEN GİBİ OLMASINI İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Yeliz Yeşilmen, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sosyal medya hesabından ağlayarak bir video yayınlamış ve "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum!" demişti.

Yeşilmen, nedeni belli olmayan bir şekilde, "Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var." şeklinde konuşmuştu.

"AŞIRI DUYGUSAL BİR İNSANIM"

Yeşilmen, evliliği hakkında şunları söylemişti:

Çok yeni olan şeyler değil. Bizim 16-17 yıl oldu birlikteliğimiz. Zaman zaman her ailede olduğu gibi geçimsizlikler oluyor. Ben bir insanım. Bir kalbim var. Aslında aşırı duygusal bir insanım. O da yaşanılan bir şeyin ardından bir patlama. Aslında o bir kadının çığlığı. Çığlığını kocasına duyurma çabası...

Hala aynı evde yaşıyoruz. Bu konuyla ilgili çok detay söyleyemem ama neticede bir kadının dolup, patlamasında ağzından her şey çıkabilir. Aynı evde yaşıyoruz. Bir takım sorunlarımız oldu. Belki bu çığlığımla kendimi başta kocama duyurmuşumdur.

"İSTESEM DAHA FARKLI ŞEYLER SÖYLERDİM"

Kocamı zan altında bırakmam istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramızda yaşadığım sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup, dururken mi çıktı? Hayır, bir yaşanmışlıkla çıktı.

"BANA ÇOK KIZDI"

Ali Bey ile hala evliyim. Çocuklarım var. 'Şiddet gördüm mü?' Bunları söylemem bana hiç yakışmaz, detay vermem bana yakışmaz. Ben elimde bir şey olmadan bir şey söylemem. 'Her evlilikte şiddet oluyormuş.' Öyle söylüyorlar...

Videoyu paylaştıktan sonra bana çok kızdı. 'Beni rezil ettin, beni bitirdin, neden böyle yaptın?' dedi. Ben aşk evliliği yaptım. Aşkımın peşine gittim. Şu anda da çocuklarımın peşine gidiyorum. Bazı insanların kendine çeki düzen vermesi lazım. Kadınları bu kadar incitmemeliler.