Evde tek başına sıkıldığını dile getiren Yeliz Şar, “Açıkçası bu süreçte yalnız olmaktan çok sıkıldım. Bir hayat arkadaşım olsaydı daha güzel geçerdi” diye konuştu.

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