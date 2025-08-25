Yeğen vahşeti! Dayısını öldürüp metruk binaya gömdü!
Çankırı'da, bir süredir haber alınamayan 41 yaşındaki Murat Aygen'in, yeğeni 28 yaşındaki E.Y. tarafından av tüfeği ile öldürülüp, cesedinin metruk bir eve gömüldüğü ortaya çıktı. E.Y., Ankara'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti
Çankırı'da olay, Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan E.Y. (28), Ankara Mamak Kayaş İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek dayısı Murat Aygen'i (41), 20 Ağustos'ta av tüfeği ile öldürdüğünü itiraf etti.
GÖMDÜĞÜNÜ DE ANLATTI
DHA'daki habere göre E.Y., cesedin köydeki metruk bir eve gömdüğünü belirtti. E.Y.'nin itirafı üzerine, ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Belirtilen adreste, olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda, bir süredir haber alınamayan Aygen'in cesedine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile Ankara'dan Çankırı'ya getirilen E.Y. gözaltına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.