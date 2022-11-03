Yedigöller Milli Parkı yolu Sarımustan alanındaki çam ve ibreli diğer ağaçların bulunduğu ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Örtü yangını şeklinde yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın alanında soğutma çalışması başlatıldı.