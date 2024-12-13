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        Haberler Sağlık Yediğimiz her şeyi yıkamamız gerekir mi? İşte pişirmeden önce asla yıkamamanız gereken yiyecekler | Sağlık Haberleri

        Yediğimiz her şeyi yıkamamız gerekir mi? İşte pişirmeden önce asla yıkamamanız gereken yiyecekler

        Çarşı pazardan aldığımız yiyecekleri mutfağa soktuğumuz anda ilk düşündüğümüz şey onları yıkamak, kurulamak ve tüketmeye hazır hale getirmek. Evet, yiyeceğimiz her şeyi pişirmeden ya da yemeden önce yıkamaya çok alıştık ama gerçekten her besinin yıkanması gerekiyor mu? Hayır! Hatta bazı yiyeceklerin direkt yıkanmaması gerekiyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:30
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        Yediğimiz her şeyi yıkamamız gerekir mi?
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        İster sağlık için olsun ister hijyen için, biz annelerimizden böyle gördük; yiyeceğimiz besinleri yıkamamız gerekir. Hatta bazılarını yıkamak da yetmez, kabuğu varsa soymak, dış cephesini şöyle hızlıca bıçakla temizlemek... Takıntılı değiliz, böyle alışmışız. Bir şeyi yıkarsak bir anda sağlıklı ve temiz olacağını düşünüyoruz ama yanılıyoruz...

        Tükettiğimiz yiyeceklerin pek çoğu yıkanmaya müsaittir. Hatta çoğu yıkanmalıdır da ancak mutfaklarımızda bazı besinler var ki yıkamak o besinler için yapılacak en iyi şey değil. Evet, özellikle meyve ve sebzeleri yıkamak, üzerinde biriken mikropların temizlenmesi ve zararlı maddelerin arındırılması için oldukça önemli. Ama sebze ve meyve dışındaki besinlere bir sopu işaret koymakta fayda var.

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        Besinlere uygulayacağımız işlemlerde önceliğimiz gıda güvenliğini sağlayabilmek olmalı. Yani tüketeceğiniz besinde bakteri oluşmasını önlemek başlıca göreviniz... İşte bazı besinleri yıkadığınızda bu bakteri oluşumunu engellemiş olmuyorsunuz. Aksine son derece hijyenik olan besininizde bakterilerin oluşmasına da neden olmuş oluyorsunuz. Peki, nedir bu tüketirken asla yıkamamamız gereken yiyecekler?

        Tavuk ve bunun gibi kümes hayvanları

        Aslında tavuğun asla ama asla yıkanmaması gerektiğini birçoğunuz duymuş olabilir. Ama yine de bazılarınız uzaktan baktığı tavuğun yeterince temiz olduğunu düşünmeyip onu lavabonun altına uzatmaya engel olamıyordur... Tavuğu ve çiğ kümes hayvanlarını yıkamak onların bakteri üretmesine ve u bakterilerin hızla çoğalıp yayılmasına neden oluyor.

        Tavuğunuzu lavabonun altına tutup yıkadınız ve tavuğun suyu etrafa mı sıçradı? Geçmiş olsun, tavuktaki bakteriler lavaboda etrafa da yayıldı demektir. Evet, kümes hayvanlarında salmonella gibi bakteriler bulunabilir ancak bu bakterileri ancak yüksek sıcaklıkta pişirerek arındırabilirsiniz!

        Çiğ et

        Tıpkı tavuk ve kümes hayvanlarında olduğu gibi kırmızı etlerde de yıkanmaya bağlı bakteri oluşumu meydana gelebilir. Ayrıca kırmızı etin yıkanması etin kadını da bozar. Etin kendi nem dengesini bozmak pek akıllıca değil. Hatta bir şekilde etinizin pişmeden önce ıslanmasını önleyemediyseniz, pişirmeden önce bir peçeteyle kurulamayı denemelisiniz.

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        Balık

        Tıpkı çiğ et ve tavuk gibi, çiğ balıklar da pişirmeden önce yıkanmaması gereken besinlerden. Eğer balığınızı temizlerken mecburen yıkayacaksınız ama bu suyla teması uzun tutmamakta fayda var. Pişirmeden önce balığın içinde kan gördüyseniz bunu bir peçete yardımıyla temizlemeyi deneyebilirsiniz. Balığı defalarca suya tutmak onu bakterilere açık hale getirmek olacaktır.

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        Mantarlar

        Mantarlar toprakta, ağaçlarda ve nemli bölgelerde yetişen besinler olduğu için genelde dış yüzeyinde kirli görüntü onları yıkama dürtüsü duymamıza neden olur ancak yıkanmaması gereken başlıca besinlerden bir diğeri de mantarlardır. Mantarlar doğanın süngerleridir! Onları ıslattığınızda nemi emip içine hapsedecektir. Bu da mantarın hem tadının hem formunun bozulmasına neden olur.

        Yumurta

        Çiğ yumurta yıkamak size de garip geliyor mu? Garip geliyorsa siz doğru yoldasınız! Bazı insanlar yumurtayı kutudan çıkardıkları anda yıkamaya yönelirler. Halbuki bu durum yumurtanın koruyucu kabuğunun incelmesine, dış yüzeyinde bir bakteri varsa bunun yumurtanın iç yüzeyine de geçmesine yol açar. Tıpkı tavuk etindeki gibi, yumurtada da yıkamak salmonella bakterisinin bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırır.

        Makarna

        Eğer aranızda makarnayı pişirmeden önce yıkayanlar varsa onlara dönüp "Çıldırdın mı!" diye sorabilirsiniz çünkü zaten hamurun kurutulmasıyla elde edilen makarnayı tekrar suyla buluşturarak temizlemeye çalışmak çıldırmış olmakla açıklanabilir! Makarnanızı hakkıyla yapabilmek için onun nişastasına ihtiyacınız var! Usta şefler bırakın makarnayı yıkamayı, haşladıktan sonra durulamayı bile önermez!

        Dondurulmuş sebze ve meyveler

        Mevsiminde toplayı daha sonra kullanırım diye buzluğa attığınız meyve ve sebzeleri kullanmadan önce yıkamayı seçiyorsanız, yanlış yapıyorsunuz! Donmuş gıdalarda bakteri üremesi pek kolay değildir. Buzluktan çıkan ürünlerinizi direkt suya sokmak onlarda bakteri oluşma ihtimalini arttırır. Buzluktan çıkardığınız meyveleri ve sebzeleri direkt tariflerinize ekleyebilirsiniz.

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