Yedi bölgede kariyer sezonu!
Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un saha içindeki en büyük yardımcılarından biri ise Barış Alper Yılmaz oldu.
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Galatasaray’a kanat forvet olarak gelen; Buruk’un dokunuşuyla tam bir jokere dönüşen milli futbolcu hocası nerede isterse orada forma giydi.
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Devleri de peşine takan Barış Alper Yılmaz kariyerinin en skorer sezonuna tam yedi farklı mevkide ulaştı.
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Bu sezon rotasyonu daralan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz da Okan Buruk’un imdadına koşan isim oldu.
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Zaman zaman dörtlü savunmanın sağında ve solunda oynayan milli futbolcu ihtiyaç duyulduğunda ise üçlü savunmalı kurguda hem sağ hem sol kanat bek olarak görev yaptı.
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Hücuma dönük sol ve sağ kanatlarda da görev yapan Barış Alper, Buruk’un santrfora ihtiyacı olduğunda da santrfora geçti.
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2024-25 sezonunda 40 maça çıkan milli futbolcu 11 gol atarken 5 golün de hazırlayıcısı oldu.
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Victor Osimhen’le son haftalarda iyi bir uyum yakalayan 25 yaşındaki yıldız bu sezon sadece iki maç kaçırdı; bir mücadelede ise dinlendirildi.
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Geçen sezon 7 golle Galatasaray’daki en golcü sezonunu geçiren Barış, 11 gol ile Keçiörengücü’ndeki performansını da geride bıraktı.
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Galatasaray’ın ve Milli Takım’ın ‘pes etmeyen’ futbolcusu olarak görülen 25 yaşındaki yıldız GQ Dergisi’ne kapak oldu ve açıklamalar da yaptı.
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Çok yönlülüğüne vurgu yapılan Barış “Önceliğim takımıma katkı vermek. Kariyerimin başından bu yana hücumda görev yapan bir oyuncu olarak hücum hattında oynamayı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim ama defans hattında görev yaptığımda da defansif anlamda kendimi geliştirmek hoşuma gidiyor.” İfadelerini kullandı.
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Fiziksel olarak gelişebilmek için ekstra çalışmalar yaptığının altını çizen Barış Alper “Sahada topla yapılan antrenmanların yanı sıra ben yaklaşık 10 yıldır neredeyse her gün spor salonunda atletik performans antrenörleri eşliğinde fiziksel gücümü artıracak çalışmalar yapıyorum. Genetik açıdan avantajlı olduğum bir gerçek ancak bunu futbol sahalarında ikili mücadelede üstünlük kurmaya çevirmek için çalışmaları devamlı sürdürmek ve kendini geliştirmek gerekiyor.” dedi.
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İdolünün Cristiano Ronaldo olduğunun altını çizen milli futbolcu “İşler 365 gün boyunca iyi gitmez. Ben de böyle zamanlarda profesyonel ekibimden destek alıyorum. Günümüzde futbolcuların kendi ekibini kurmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bu anlamda işinin uzmanlarından destek alarak ilerliyorum. Galatasaray’daki son üç sezonumda işler her zaman yolunda gitmedi ama Okan hocamızın liderliğinde takım olarak her seferinde daha güçlü kalktık. Hocamızın güçlü karakteri ve bizleri bir arada kenetlemesi, zor günlerde ayağa kalkmamızı kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.
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