Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        71
        Fenerbahçe
        FB
        62
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        44
        Gaziantep FK
        GFK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Trabzonspor
        TS
        35
        Kasımpaşa
        KSM
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        30
        Net Global Sivasspor
        SVS
        27
        Bellona Kayserispor
        KYS
        27
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Yedi bölgede kariyer sezonu! - Galatasaray Haberleri

        Yedi bölgede kariyer sezonu!

        Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da Okan Buruk'un saha içindeki en büyük yardımcılarından biri ise Barış Alper Yılmaz oldu.

        Giriş: 20.03.2025 - 10:24 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray’a kanat forvet olarak gelen; Buruk’un dokunuşuyla tam bir jokere dönüşen milli futbolcu hocası nerede isterse orada forma giydi.

        • 2

          Devleri de peşine takan Barış Alper Yılmaz kariyerinin en skorer sezonuna tam yedi farklı mevkide ulaştı.

        • 3

          Bu sezon rotasyonu daralan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz da Okan Buruk’un imdadına koşan isim oldu.

        • 4

          Zaman zaman dörtlü savunmanın sağında ve solunda oynayan milli futbolcu ihtiyaç duyulduğunda ise üçlü savunmalı kurguda hem sağ hem sol kanat bek olarak görev yaptı.

        • 5

          Hücuma dönük sol ve sağ kanatlarda da görev yapan Barış Alper, Buruk’un santrfora ihtiyacı olduğunda da santrfora geçti.

        • 6

          2024-25 sezonunda 40 maça çıkan milli futbolcu 11 gol atarken 5 golün de hazırlayıcısı oldu.

        • 7

          Victor Osimhen’le son haftalarda iyi bir uyum yakalayan 25 yaşındaki yıldız bu sezon sadece iki maç kaçırdı; bir mücadelede ise dinlendirildi.

        • 8

          Geçen sezon 7 golle Galatasaray’daki en golcü sezonunu geçiren Barış, 11 gol ile Keçiörengücü’ndeki performansını da geride bıraktı.

        • 9

          Galatasaray’ın ve Milli Takım’ın ‘pes etmeyen’ futbolcusu olarak görülen 25 yaşındaki yıldız GQ Dergisi’ne kapak oldu ve açıklamalar da yaptı.

        • 10

          Çok yönlülüğüne vurgu yapılan Barış “Önceliğim takımıma katkı vermek. Kariyerimin başından bu yana hücumda görev yapan bir oyuncu olarak hücum hattında oynamayı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim ama defans hattında görev yaptığımda da defansif anlamda kendimi geliştirmek hoşuma gidiyor.” İfadelerini kullandı.

        • 11

          Fiziksel olarak gelişebilmek için ekstra çalışmalar yaptığının altını çizen Barış Alper “Sahada topla yapılan antrenmanların yanı sıra ben yaklaşık 10 yıldır neredeyse her gün spor salonunda atletik performans antrenörleri eşliğinde fiziksel gücümü artıracak çalışmalar yapıyorum. Genetik açıdan avantajlı olduğum bir gerçek ancak bunu futbol sahalarında ikili mücadelede üstünlük kurmaya çevirmek için çalışmaları devamlı sürdürmek ve kendini geliştirmek gerekiyor.” dedi.

        • 12

          İdolünün Cristiano Ronaldo olduğunun altını çizen milli futbolcu “İşler 365 gün boyunca iyi gitmez. Ben de böyle zamanlarda profesyonel ekibimden destek alıyorum. Günümüzde futbolcuların kendi ekibini kurmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bu anlamda işinin uzmanlarından destek alarak ilerliyorum. Galatasaray’daki son üç sezonumda işler her zaman yolunda gitmedi ama Okan hocamızın liderliğinde takım olarak her seferinde daha güçlü kalktık. Hocamızın güçlü karakteri ve bizleri bir arada kenetlemesi, zor günlerde ayağa kalkmamızı kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.

        • 13
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        Mertens’e ‘kal’ teklifi!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        "Etrafı kirletmeyin gürültü yapmayın" dedi Kalbinden bıçaklandı!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Mevsimi başladı! Koparmanın cezası 557 bin TL
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Trump'tan Fed açıklaması
        Trump'tan Fed açıklaması
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Habertürk Anasayfa