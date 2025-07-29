YDS sonuçları açıklandı! YDS sonuçları nasıl sorgulanır?
5 Temmuz tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, YDS sonuçlarını, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulayabilecek. İşte 2025 YDS sonuç sorgulama ekranı...
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YDS sonuçları açıklandı. Adaylar, YDS sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hatırlanacağı üzere 5 Temmuz tarihinde uygulanmıştı. Peki, "YDS sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?" İşte detaylar...
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YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile YDS sınavı sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada,
"5 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-YDS/İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullanıldı.
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YDS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.50’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
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2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?
YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.