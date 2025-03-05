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        Haberler Bilgi Gündem YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 YDS ne zaman, saat kaçta?

        YDS sınav giriş belgesi sorgulama: 2025 YDS ne zaman, saat kaçta?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala, YDS sınav giriş belgesi erişime sunuldu. Bu yıl ilk kez düzenlenecek YDS başvuruları, 22-29 Ocak tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "2025 YDS ne zaman, saat kaçta?" İşte 2025 YDS tarihi ve sınav saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 00:35 Güncelleme: 05.03.2025 - 00:35
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        • 1

          YDS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvurularını tamamlayan adaylar, YDS tarihini gündemine aldı. 2025 YDS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime sunuldu. Peki, "2025 YDS ne zaman, saat kaçta?" İşte Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) uygulanacağı tarih...

        • 2

          YDS/1 NE ZAMAN?

          YDS/1 sınavı, 9 Mart Pazar günü düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

        • 3

          YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YDS/1 sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 4

          YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ 2025 YAYINLANDI

          YDS 1 sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı.

          YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

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