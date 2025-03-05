Real Madrid - Atletico Madrid: 2-1 (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında iki ezeli rakip Real Madrid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1'lik skorla kazanarak çeyrek final için avantaj yakaladı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 4'te Rodrygo ile 55'te Brahim Diaz kaydetti.

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Atletico'nun tek golü 32'de Julian Alvarez'den geldi.

Real Madrid'de yedekler arasında yer alan milli futbolcu Arda Güler forma şansı bulamadı.

İki takım arasındaki rövanş maçı 12 Mart Çarşamba günü Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.

ARSENAL, PSV'Yİ '7' BİTİRDİ!

Gecenin diğer maçında ise Arsenal, deplasmanda PSV Eindhoven'u farklı geçti. Mücadeleden 7-1 galip ayrılan İngiliz ekibi çeyrek final için büyük avantaj elde etti. REKLAM Arsenal'e galibiyeti getiren golleri Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard (2), Trossard ve Calafiori kaydetti. Hollanda temsilcisinin tek golü Lang'dan (pen.) geldi. DORTMUND İLE LILLE BERABERE

Gecenin bir diğer maçında ise Alman ekibi Borussia Dortmund, sahasında Fransız temsilcisi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Dortmund 22'de Adeyemi ile öne geçerken, Lille bu gole 68'de Heraldsson ile yanıt verdi.