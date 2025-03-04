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        Haberler Gündem Güncel Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Anne baba öldü, 1 haftalık bebek ağır yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada genç anne baba yaşamını yitirdi, henüz bir haftalık olan bebekse ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 22:12 Güncelleme: 04.03.2025 - 22:12
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          Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde beton bariyerlere çarpan otomobildeki evli çift öldü, bebekleri yaralandı.

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          Selman Güngör (33) idaresindeki 81 DY 180 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesimi Akyazı gişelerinde beton bariyerlere çarptı.

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          Kazada sürücü ile eşi Yonca Güngör (33) ve 1 haftalık bebekleri Su Alya Güngör yaralandı, haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Sürücünün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, anne ile bebeği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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          Yonca Güngör, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, bebeğin tedavisi ise sürüyor.

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