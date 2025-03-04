Trudeau: Trump Kanada ekonomisinin çökmesini istiyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması kararına dair açıklamalarda bulundu.

Trudeau, ABD vatandaşlarına seslenerek, bu durumdan kendi seçtikleri yönetimin sorumlu olduğunu belirtti.

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Truduea Wall Street Journal'ın, Trump'ın vergi kararıyla ilgili yaptığı yoruma değindi. Trudeau "Wall Street Journal ile aynı fikirde olmak alışkanlığım değil ancak Donald, Onlar 'Donald Trump zeki bir adam ancak bu yaptığı aptalca' demiş." diyerek Wall Street Journal'a katıldığını ifade etti.

Trudeau ayrıca, Trump'ın gün içerisinde sosyal medya üzerinden yaptığı yeni paylaşıma da konuşmasında yer verdi. Trump, Kanada'da ABD bankalarının iş yapamadığını iddia ediyordu. Trudeau ise bu iddianın yanlış olduğunu ve Kanada'da ABD bankalarının iş yapabildiğini rakamlarla ifade etti.

Trudeau'nun konuşmasının en önemli yeri ise Trump'ın Kanada ekonomisini çökertmek istediğiyle ilgili bölüm oldu. Trudeau "Trump'ın görmek istediği Kanada ekonomisinin çökmesidir çünkü bu Kanada'yı ilhâk etmesini kolaylaştıracak." şeklinde konuştu.

TRUMP: VALİ TRUDEUA'YA SÖYLEYİN

Donald Trump, Trudeau'nun açıklamalarının ardından sosyal medyadan cevap verdi. Trump açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kanada Valisi Trudeau'ya anlatın; ne kadar vergi uygularsa biz de o oranda yeni vergi uygulayacağız."