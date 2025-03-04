Ahmed Şara: İsrail saldırılarını durdurmadı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kahire'de açıklamalarda bulundu.

Arap Birliği'ne dönüşlerinin bölgedeki güvenlik ve istikrara olan bağlılıklarını teyit ettiğini ifade eden Şara, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırı ve ihlâllerine değinerek "İsrail ihlâlerini durdurmadı. İsrail'in ihlâlleri, bu tehdit karşısında birlikte durmamızı gerektiriyor." dedi.

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Şara, Filistinlilerin kanı pahasına, bölge haritasının yeniden çizilmeye çalışıldığına dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkartma planının bütün Arap ülkeleri için bir tehdit olduğunu belirten Şara, Gazze'de olanların kendileri için bir uyarı olduğunu ifade etti.

Ahmed Şara, Arap ülkelerinin Filistin konusunda bir araya gelmesi gerektiğini dile getirirken, Suriye halkının Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti.

Şara diğer yandan, konuşmasında İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da yer verdi. Şara "İsrail Suriye halkının haklarını ihlâlini durdurmadı. İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları bölge barışı için bir tehdittir." dedi.

Şara, İsrail'in Suriye'deki ihlâllerine karşı Arap ülkelerinden destek talep etti.