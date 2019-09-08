YDS yani Yabancı Dil Sınavı, bu haftasonu adayların katılımıyla birlikte ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. YDS'ye girecek aday son hazırlıklarını tamamladı. YDS'ye özellikle akademik kariyerine devam etmek isteyen adaylar, yabancı dil yeterliliklerinin ispatı için katılıyor. YDS sınavına dair ayrıntılar haberimizde.

YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

8 Eylül 2019 Pazar günü yani bugün gerçekleştirilecek YDS'nin 2019'daki ikinci oturumu saat 10.15'te başlayacak. Ancak adaylar en geç saat 09.59'da sınava girecekleri binaların kapısından geçmiş olmalı. Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak.

YDS KAÇ DAKİKA SÜRECEK? SAAT KAÇTA BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak YDS 180 dakika yani 3 saat sürecek. Yani YDS saat 13.15'te sona erecek.

YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınav yerlerinin yazılı olduğu YDS giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Adaylar ÖSYM aday işlemleri sistemi yani ais.osym.gov.tr adresine kişisel bilgilerini girerek, YDS giriş belgelerini alabilir. Adaylar sınav giriş belgelerini ve kimliklerini, sınava gelirken yanlarında bulundurmak zorunda.

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