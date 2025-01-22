YDS başvuru ekranı ve ücreti: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta yapılacak. YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların heyecanla beklediği YDS başvuruları için süreç bugün başladı. Peki YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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Yılın ilk YDS sınavı için sayılı günler kaldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta uygulanacak. ÖSYM takvimine göre, YDS/1 başvuruları 22 Ocak tarihi itibarıyla başladı. Yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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2025 YDS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre 2025 YDS/1 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü başladı ve 29 Ocak tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.
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2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
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2025 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YDS başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank’ın ATM, internet bankacılığı ve şubeleri
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası’nın sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.
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YDS/1 NE ZAMAN?
YDS/1 sınavı, 9 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
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YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS/1 sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
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