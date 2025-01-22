Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam YDS BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || ÖSYM kılavuzu ile 2025 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

        YDS başvuru ekranı ve ücreti: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta yapılacak. YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların heyecanla beklediği YDS başvuruları için süreç bugün başladı. Peki YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 08:56 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yılın ilk YDS sınavı için sayılı günler kaldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta uygulanacak. ÖSYM takvimine göre, YDS/1 başvuruları 22 Ocak tarihi itibarıyla başladı. Yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        • 2

          2025 YDS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.

          Takvime göre 2025 YDS/1 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü başladı ve 29 Ocak tarihinde sona erecek.

          Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.

          2025 YDS/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını 22 Ocak 2025 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          2025 YDS/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

          YDS başvuru ücreti 750 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenecek.

          SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

          Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Halkbank’ın ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

          ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, internet bankacılığı ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

          Ziraat Bankası’nın sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

          İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

          Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

        • 5

          YDS/1 NE ZAMAN?

          YDS/1 sınavı, 9 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.

        • 6

          YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YDS/1 sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Enkaza döndü! İçeriden görüntüler ortaya çıktı
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Kartalkaya'yı Kartalkaya yapan adamın oteli
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        Yanan otelin merdivenleri görüntülendi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        "Otelin yangın yeterlilik belgesi mevcut"
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Ünlülerin yangın faciası üzüntüsü
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Taksicilerin "eski eleman" kavgası cinayetle bitti!
        Oval Ofis'te neler değişti?
        Oval Ofis'te neler değişti?
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        160 milyon lira çekildi, ev alındı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Trump'ın kararına rağmen göçmenler yola çıktı
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Arkadaşını bıçakla öldürüp yakmıştı! Şaşırtan savunma!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        Anne saçı: Hormonlar ve kadınlara düşündürdükleri
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Habertürk Anasayfa