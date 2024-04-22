Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
Edirne'nin Saros Körfezi sahillerinde yazlıklarını internet sitesi üzerinden 'turizm amaçlı kiralama izin belgesi' olmadan kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 600 bin lira idari para cezası kesildi.
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Havaların ısınmasıyla beraber tatil beldelerinde hareketlilik de artmaya başladı.
Edirne'de bulunan Saroz Körfezi de yoğunluğun arttığı noktalardan biri olurken ev ve yazlık sahipleri de mülklerini kiralamaya başladı.
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli, Yayla ve Mecidiye köyü sahillerinde, bazı yazlıkların bir satış ve kiralama internet sitesi üzerinden ‘turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan turizm amaçlı kiraya verildiğini belirledi.
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Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, '7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefet' 600 bin lira idari para cezası uyguladı.
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Denetimlerin süreceği bildirildi.