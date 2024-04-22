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        Haberler Gündem Güncel Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler

        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler

        Edirne'nin Saros Körfezi sahillerinde yazlıklarını internet sitesi üzerinden 'turizm amaçlı kiralama izin belgesi' olmadan kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, 600 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 13:15 Güncelleme: 22.04.2024 - 13:16
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        • 1

          Havaların ısınmasıyla beraber tatil beldelerinde hareketlilik de artmaya başladı.

          Edirne'de bulunan Saroz Körfezi de yoğunluğun arttığı noktalardan biri olurken ev ve yazlık sahipleri de mülklerini kiralamaya başladı.

        • 2

          İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erikli, Yayla ve Mecidiye köyü sahillerinde, bazı yazlıkların bir satış ve kiralama internet sitesi üzerinden ‘turizm amaçlı kiralama izin belgesi’ olmadan turizm amaçlı kiraya verildiğini belirledi.

        • 3

          Jandarma ekipleri, belgesi olmadan yazlıklarını kiraya verdikleri tespit edilen 6 kişiye, '7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ilişkin kanuna muhalefet' 600 bin lira idari para cezası uyguladı.

        • 4

          Denetimlerin süreceği bildirildi.

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