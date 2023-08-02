Yazın saçlara zarar veren 10 etken

4. Saçları sürekli sıkı toplamak: Saçları sıkı bir şekilde toplamak, örgü yapmak, atkuyruğu gibi sıkı saç modelleri kafa derisine sürekli bir gerilim yaratır. Saçın sürekli çekilmesi saç köklerine ve saç tellerine zamanla hasar verir.

2. Deniz suyu ve klorlu su: Deniz suyu ve havuzlardaki klorlu su, saçları kurutma eğilimindedir, saçların nemini alabilir ve kırılganlaşmalarına neden olabilir. Deniz suyu, tuz içeriği nedeniyle, saçların doğal yağ dengesini bozabilir ve nemini çekebilir, bu da saçların kuru ve mat görünmesine neden olabilir. Klorlu su, saçları kurutabilir ve saç tellerinin yapısını bozabilir. Bu da saçların kırılgan, mat ve cansız görünmesine yol açabilir.Yüzme öncesi saçlarınıza suya dayanıklı bir saç kremi veya saç yağı uygulayarak, suyun zarar vermesini bir ölçüde engelleyebilirsiniz.