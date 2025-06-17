Yazın karpuza koşmadan önce bir daha düşünün! İşte gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecekler | Sağlık Haberleri

Yazın karpuza koşmadan önce bir daha düşünün! İşte gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecekler | Sağlık Haberleri

Gastrit ve reflü gibi hastalıkları olanların en sık tekrarladığı cümlelerden biri "Onu yiyemem bende gaz yapıyor" cümlesidir. Evet, mide bağırsak sorunları olanlarda pek çok besin farklı reaksiyon verebilir ancak bazı besinlerin gaz yapması oldukça normaldir. Besinlerin bazıları, sağlıklı insanlarda da gaz yapabilir.

Günlük hayatında gaz sorunu yaşayan insanların yaşam kalitesi ciddi oranda düşer. Oturduğunda kendini rahatsız hisseder, kıyafetleri bir türlü olmaz, kendini patlayacak bir balon gibi hisseder. O yüzden kimse gaz yapan besinler tüketmek istemez. Hatta gaz yapan besinlerden özellikle kaçınılır. Peki gerçekten gaz yapan besinlerin hepsini biliyor muyuz?

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Bazı baklagiller: Nohut, kuru fasulye, mercimek, barbunya, bezelye

Aslında buna hiçbirimiz şaşırmayız çünkü bakliyatların gaz yaptığını çok küçük yaşlarda öğreniriz. Hatta bunu o kadar iyi öğreniriz ki gaz yapan tek besinin bu olduğunu düşünüp bunu yemezsek gaz sorunu yaşamayız sanırız. Ancak öyle değil. Bakliyatların içeriğinde sindirim sistemimizi oldukça zorlayan kompleks şekerlerden rafinoz vardır. Rafinoz sindirilmeden bağırsağa doğru yola koyulunca iş bağırsakta fermente etmekle yükümlü bakterilere düşer. Bu da gaza neden olur.

Bazı lifli sebzeler: Lahana, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, soğan, sarımsak "Hani lif sindirim sistemimiz için faydalıydı?" diyeceksiniz değil mi? Haklısınız! Lifli besinler sindirim sistemimizin kolay çalışmasına yardım eder ama yüksek lifin bağırsaklarda çözünmesi de çok uzun sürer. İş yine fermente edilmeye kalınca gaz da kaçınılmaz olur. Bazı tam tahıllı besinler: Bulgur, buğday, yulaf, arpa Kafanızda oturtamıyor, "Yulaf da mı!" diye sormak istiyorsunuz, farkındayız. Ancak tıpkı baklagillerde ve lifli sebzelerde olduğu gibi yulafın ve bu diğer tahılların şişkinliğe neden olmasının sebebi rafinoz ve yüksek lif oranı... REKLAM Süt ve süt ürünleri: Süt, yoğurt, dondurma, peynir (özellikle işlenmiş olanlar) Süt ürünlerinin gaz yaptığını artık hepimiz biliyoruz. Süt şekeri olarak da bildiğimiz laktoz, sindirim sistemimizi yoran bir şeker türü. Özellikle laktoz intoleransı olan biriyseniz küçük bir kase yoğurt ya da bir sütlü kahve bütün gününüzü kabusa çevirebilir. Bazı meyveler: Elma, armut, erik, üzüm, kiraz, şeftali, mango, karpuz İşte bütün bu yiyecekler arasında en çok canınızı sıkan kısım burası oldu değil mi? Çok haklısınız! Sıcak yaz günlerinde içimizi ferahlatan yaz meyvelerinden karpuz, üzüm, şeftali, kiraz nasıl gaz yapabilir inanamıyor olabilirsiniz. Biz söyleyelim: Fruktoz. Yüksek fruktoz yani meyve şekeri içeren meyveler de sindirim sistemimiz için kolay besinler değildir. Karpuz sadece sudan oluşuyor sanabilirsiniz ama bu karpuzda çok yüksek fruktoz olduğu gerçeğini değiştirmez. Fruktoz bağırsaklarda fermente edilirken ortaya gaz çıkar!

Vücutta şişkinliğe neden olan bu besinleri hayatınızdan tamamen çıkarmanız mümkün değil ama gazını azaltacak tüyolardan bahsetmek mümkün. Baklagilleri haşlarken suyunu değiştirmek ya da haşlama suyuna biraz kimyon katmak gazı azaltır. Sebzeleri haşlarken de suyunu değiştirmeye ek olarak kaynama suyuna defne yaprağı ya da rezene tohumu atmayı deneyebilirsiniz. Süt ürünlerinde laktozsuz gıdalara yönelmek kurtarıcı olacaktır ancak meyve tüketirken yapmanız gereken ilk maalesef porsiyonları küçültmek olmalı.