Yazılım girişimcileri Ankara’da buluşuyor

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Yazılım girişimcileri Mükellef ve Ankara TEKMER iş birliğiyle 28 Mayıs tarihinde Ankara’da düzenlenecek “Yazılımdan Girişimciliğe, Yerelden Globale” etkinliğinde bir araya gelecek.

Yapılan açıklamaya göre yazılım geliştiren girişimciler için global pazara açılmanın avantajlarının ele alınacağı etkinlikte, global pazarda faaliyet gösteren yazılım şirketleri de deneyimlerini paylaşacak. Yurt dışındaki girişim hızlandırma ve fellowship programlarına yer verilecek etkinlikte yazılım sektörüne yönelik destekler, teşvikler, krediler ve hibeler de konuşulacak.

3 panelden oluşan etkinliğin “Yazılımcılar için Global Fırsatlar” panelinde Mükellef Kurucu Ortağı ve CEO’su Kenan Açıkelli ve Ankara TEKMER & LEAP Investment CEO’su İmran Gürakan, “Global Girişimcilik Deneyimleri” panelinde VLMedia Başkan Yardımcısı Özgür Karayalçın ve Jumpcloud Kurucu Ortağı & Direktörü Serhat Can, “Destek ve Teşvik Yoluyla Büyüme Stratejileri” panelinde ise Türkiye İş Bankası Ankara Girişimcilik Şube Müdürü Pınar Baran, Mükellef Vergi Uzmanı Sema Şarlak ve Ankara TEKMER Girişimcilik Programları ve Pazarlama Direktörü Merve Taşyaran konuşmacılar arasında yer alacak.