"OYNANMASA DA OLURDU"

"F.BAHÇE İÇİN AVANTAJ"

ENGİN VEREL/AKŞAM: İlk yarıdaki oyundan belli ki benim gibi hocalar da memnun değildi. İkinci yarıya Fenerbahçe değişiklikle başlarken, Sivasspor'da takım olarak daha agresif ve hücumu düşünen bir anlayış gördük. Bu kez senaryo tersine döndü ve Sivasspor öne geçecek fırsatlar yakalamaya başladı. Tek farkla da olsa ikinci maça daha avantajlı skorla gitme çabası vardı. İkinci yarının son bölümünde ise iki takımın beraberliğe razı bir görüntü içinde olduğuna şahit olduk. 'Gol olursa olur ama olmasa da olur' anlayışı ile iki takım da skoru korumayı daha çok düşündü. Bu nedenle gol beklentisi de yetenekli isimlerin becerilerine ve duran toplardan gelecek bir fırsata kaldı. O da olmayınca maç başladığı gibi bitti. Bu skorun ikinci maçı evinde oynayacak olan Fenerbahçe için avantaj olduğunu söylemek lazım.