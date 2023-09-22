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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Yazarlardan Club Brugge - Beşiktaş maçı yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Yazarlardan Club Brugge - Beşiktaş maçı yorumları

        Beşiktaş, Konferans Ligi H Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 10:22 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:24
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        • 1

          "PERFORMANSI ALKIŞI HAK ETTİ"

          ALİ GÜLTİKEN/SABAH: Kaleci ve santrfor performansları maça damga vursa da bir diğer öne çıkan isim Demir Ege oldu. Beşiktaş'ın kendi içerisinden yetiştirdiği önemli bir yeteneğin bu seviye performansı da alkışı hak etti. Galibiyet olmasa da maç içerisindeki kazanımlar bu maç için Beşiktaş'ı mutlu etti.

        • 2

          "HOCA VERİMLİLİĞİ DÜŞÜK"

          CEM DİZDAR/FANATİK: Hücum verimliliği düşük olsa da savunma direnciyle Beşiktaş ilk puanını aldı. Daha fazlası ise bu oyunun gelişme niteliği. Böyle devam edebilirlerse ve örneğin Brugge’ün ceza sahası içine girerken gösterdiği takım tavrını klonlayabilirlerse işin hücum yönünü de halledecektir Beşiktaş.

        • 3

          "ÖPÜN MERT'İN ELİNİ"

          ALİ ECE/FANATİK: ''77’de kalede iki Mert bile olsa golü yememiz maalesef kaçınılmazdı: Brugge yine sağdan geldi, sola çevirdi bu kez Vanaken Rosier’nin uyumasından faydalanıp usta işi vuruşla golü attı. Mert sayesinde golü hem geç yedik hem de verdiğimiz pozisyonlara göre neyse ki az yedik. 84’te oyuna giren Cenk formun geçici klasın ise kalıcı olduğunu kanıtlayan cinsten bir gole imza attı. Brugge deplasmanında 45-85 arası verdiğimiz pozisyonlardan sonra bu 1 puanı öpüp başımıza koysak yeridir. Mert’in de ellerinden öpmek gerek!

        • 4

          "MERTÇE DİRENDİ, CENK EDİP BAŞARDI

          GÖKMEN ÖZCAN/FANATİK: Belçika'da gerilim filmi gibi başlayıp 77'de gelen golle korku filmine dönüşen Club Brugge maçı, Beşiktaş adına mutlu sonla bitti. Bu sezon ligde 6 maçta 19 gol atarak formunun zirvesinde olan Brugge karşısında diken üstünde bir 90 dakika geçiren Kara Kartal, Mert Günok'un insan üstü performansı, Gedson Fernandes'in bitmeyen enerjisi ve Cenk Tosun'un klas son vuruşuyla 1 puanı kaptı. Siyah-Beyazlılar adına oldukça kaotik geçen deplasmandan alınan beraberlik, neredeyse bir galibiyet kadar değerliydi.

        • 5

          "ARTIK AÇIK ARA FAVORİ"

          UMUT EKEN/FANATİK: Böylesi bir deplasmanda bu oyunla, üstelik geri de düşmüşken kazanılan beraberlik büyük kazanım. Üstelik gruptaki diğer maç berabere bitmişken. Beşiktaş bu grubun artık açık ara favorisi.

        • 6

          "ALINAN 1 PUAN HARİKA"

          GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET: Açıkçası Beşiktaş, savunmada da hücumda da beklenenin çok altında bir performans ortaya koydu. Kaleci Mert Günok, 2 kez direk ve 1 kez de Eric Bailly gole izin vermedi. Bu kadar az pozisyon bulduğumuz ve kalemizde sürekli tehlike yaşadığımız böylesine bir karşılaşmadan alınan 1 puan harika.

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