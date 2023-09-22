Yazarlardan Club Brugge - Beşiktaş maçı yorumları

"ÖPÜN MERT'İN ELİNİ"

ALİ ECE/FANATİK: ''77’de kalede iki Mert bile olsa golü yememiz maalesef kaçınılmazdı: Brugge yine sağdan geldi, sola çevirdi bu kez Vanaken Rosier’nin uyumasından faydalanıp usta işi vuruşla golü attı. Mert sayesinde golü hem geç yedik hem de verdiğimiz pozisyonlara göre neyse ki az yedik. 84’te oyuna giren Cenk formun geçici klasın ise kalıcı olduğunu kanıtlayan cinsten bir gole imza attı. Brugge deplasmanında 45-85 arası verdiğimiz pozisyonlardan sonra bu 1 puanı öpüp başımıza koysak yeridir. Mert’in de ellerinden öpmek gerek!