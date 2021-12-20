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Yazarlardan Beşiktaş yorumları!

Yazarlardan Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaş yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi

20.12.2021 - 10:19 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Önder Hoca geçen hafta yakaladığı doğrusunda ısrar etti, ön liberoda Pjanic’i kullanması Josef’i özgürleştirdi. Büyük maçları çok seven Josef de derbilerde beş gole ulaştı dünkü sayılarıyla. Ancak Önder Karaveli’nin geçtiğimiz hafta çok iyi oynayan Serdar-Vida tandemini bozmasına şaşırdık santrada. Oğuzhan’ı oyuna alış dakikası doğruydu ancak geçen hafta Kayseri maçının hikayesini tek başına değiştiren Güven daha fazla dakikayı hak ediyordu bence.

  • ERMAN TOROĞLU: Fırat'ın Fenerbahçe lehine verdiği penaltı tartışmaya açık. Yorum meselesi. İki türlü de hiçbir şey diyemezsiniz. Yalnız benim şuna ihtiyacım var. VAR'da bu işe karar verecek adam Hakan Ceylan. Hiçbir gün hakem olamamış bir isim. Babası sayesinde oralarda geziyor. Böyle bir maçta bu isme VAR'da görev vermek son derece hatalıdır. Dün gecenin yıldızı ilk paragrafta olduğu gibi sahada pırıl pırıl parlayan Souza idi. 

  • AHMET ÇAKAR: Fırat Aydınus, bir pozisyon dışında mükemmel. O pozisyon da verdiği penaltı. Çok gri bir pozisyon. Ben olsam vermem. Zira bir kafa topunda top hızını kesmiş şekilde Larin'in eline düşüyor. Larin'in eli biraz açık ama bence doğal konumunda. Dediğim gibi yoruma çok açık ama ben vermezdim. Ayrıca Szalai'nın ilk yarıda verilmeyen bir kartı var. 

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: Maça Beşiktaş iyi başladı ama gol F.Bahçe'den geldi. Yeri geldikçe vurgularım; forvet oyuncusu defansa yardım için '18 içine' geldiğinde tehlike var demektir. Nitekim Larin, gereksiz penaltıya neden oldu. Beşiktaş, Josef'in güzel golü ile beraberliği bulup moral kazandı. 

  • ÖMER ÜRÜNDÜL: Dengeleri lehine çeviriyordu ki Vida'nın büyük hatası ile tekrar skor dezavantajına düştü. 2. devre ile birlikte oyunu domine eden Beşiktaş'tı. Bu da beklediğim bir şeydi. Çünkü kadrosu daha çok birbirini tanıyanlardan kurulu.

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