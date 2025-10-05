Yazar Hanzade Özerten Urul, sahte içki kurbanı
Muğla Bodrum'da feci bir olay meydana geldi. İlçede sahte içkiden zehirlenen yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul, tedavi gördüğü hastanede 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar ve iletişimci Hanzade Özerten Urul, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 9 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.
İHA'nın haberine göre geçtiğimiz 24 Ocak'ta Hanzade Özerten Urul (45) ile eşi Emre Urul (49) metil alkol zehirlenmesi nedeniyle fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında çiftin metil alkolü Ankara’dan aldıkları belirlendi. Polis ekiplerince 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler Z.A.D. ve M.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Metin Urul, 3 günlük tedavisinin ardından taburcu edilirken 9 ay yoğun bakımda tedavi gören Hanzade Özerten Urul, kurtarılamadı. Urul, Ortakent Mezarlığı’na defnedildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.