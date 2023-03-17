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Polisiye romanlarıyla tanınan yazar ve şair Ahmet Ümit'in Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri kitabı 'muzır ve müstehcen' bulunarak sansüre uğradı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde 'muzır ve müstehcen' tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.

Bu sebeple kitabın sınırlamalara tâbi olması kararlaştırıldı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın ardından yazar Ahmet Ümit Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tapınak Fahişeleri adlı kitabıma sansür geldi. Kitap müstehcenmiş... Sanatı, baskıyla engellemek rüzgarı hapsetmeye benzer. Asla başaramazsınız" açıklamasında bulundu.

İlgili maddeye göre kısıtlamalar şu şekilde sıralanıyor:

- Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

- Dükkanlarda, camekanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.

- Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler

tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.

- Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan

edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.

- Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve

benzeri yerlere sokulamaz.

Kitabın açıklaması ise şu şekilde:

Bir Usta Yazar, İki Usta Çizer, Üç Çarpıcı Çizgi Roman

Ahmet Ümit okurlarının zihinlerinde canlandırdığı dünyası bu kez çizgi dünyamızın iki ustası İsmail Gülgeç'le Aptülika'nın kareleriyle hayat buluyor. Ümit'in polisiye roman ve öykülerinin efsanevi kahramanı Başkomser Nevzat, bizi bu üç çarpıcı macerada, yardımcıları Komiser Ali ve Kriminolog Zeynep'le beraber İstanbul'un kadim semtlerinden farklı toplumsal yaşantıların dünyasına, insanın aşk ve onurunu korumak için neler yapabileceği ile yüz yüze getiriyor.

Ne garip değil mi polis?

Ben sahte peygamberlerden medet umdum, satanist kardeşim şeytandan medet.

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