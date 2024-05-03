Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin!

Havalar ısınıyor. İlkbahardan başlanarak yaz sezonu için sağlıklı beslenme ve vücut ağırlığı hedefleri oluşturulmaya başlandı bile... Beslenme uzmanları desteğiyle hem sağlıklı beslenmek hem de hedeflenen bir beden ağırlığıyla yazı karşılamak mümkün. Bu yaz siz de sağlığınızı ve beden ağırlığınızı kontrol altına almak isterseniz bu önerilere bir göz atmakta fayda var.