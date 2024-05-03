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        Haberler Sağlık Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin!

        Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin!

        Yaz aylarında nasıl beslenmeliyiz, yaz mevsiminde kilo yönetimi ve sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz? sorularına Uzman Dyt. İrem Aksoy yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 10:05 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:27
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        • 1

          Havalar ısınıyor. İlkbahardan başlanarak yaz sezonu için sağlıklı beslenme ve vücut ağırlığı hedefleri oluşturulmaya başlandı bile... Beslenme uzmanları desteğiyle hem sağlıklı beslenmek hem de hedeflenen bir beden ağırlığıyla yazı karşılamak mümkün. Bu yaz siz de sağlığınızı ve beden ağırlığınızı kontrol altına almak isterseniz bu önerilere bir göz atmakta fayda var.

        • 2

          Yeterince sıvı tüketin!

          Yaz sıcaklarında yeterli sıvı alımının yapılmadığı ve daha fazla terleme gibi yollarla vücudun sıvı kaybettiği durumlarda gerçekleşebilen sıvı ve elektrolit kaybı beden sağlığı için çokça önemlidir. Hem serinlemek hem de sıvı kaybını önlemek amacıyla düşük kalorili içecekler tercih etmelisiniz.

        • 3

          Örneğin; su, maden suyu, şeker içermeyen ev yapımı limonata veya meyve suları, şekersiz soğuk çay veya kahveler (kafein alımına dikkat edilerek) tüketilebilir.

        • 4

          Kendinizi kısıtlamayın!

          Kilo vermek ya da sağlıklı beslenmek amacıyla sevdiğiniz yaz meyveleri ve yiyeceklerinden kendinizi mahrum bırakmayın. Doğru zamanlama ve porsiyonlama ile hem kendinizi tatmin eder hem de aşırıya kaçmadığınız için sağlıklı beslenme hedefinizi sürdürmeye devam edebilirsiniz.

        • 5

          Mevsim sebze ve meyvelerini tüketin!

          Düşük kalorili, vitamin ve mineral deposu olan yaz meyve ve sebzeleri, hem yazın yayılan güneş ışınlarının zararlarından sağlığınızı korumak hem de beden ağırlığınızı yönetmek için diyetinizde mutlaka yer vermeniz gereken besinlerdendir. Ayrıca yaz meyvelerinin çok lezzetli olması porsiyon kontrolü yapmanızı unutturmasın.

        • 6

          Düzenli ve yeterli beslenin!

          Kilo vermek amacıyla kendinizi uzun süre aç bırakmayın. Metabolizma hızınızı olumsuz etkileyebilir, kan şekeri dengenizi bozabilirsiniz. Dolayısıyla yaz mevsiminde de ana ve ara öğünler için vakit ayırın. Öğünlerinizde dengeli ve yeterli halde proteinlere, sağlıklı yağlara ve kompleks karbonhidratlara yer verin.

        • 7

          Ana öğünlerde tabağınızın yarısını salata veya taze sebzelerle, diğer yarısını da yeteri kadar protein ve tahıllarla doldurun.

        • 8

          Ara öğünlerde ise, taze meyveler, çiğ kuruyemişler ve az yağlı süt ürünleri ile sağlıklı öğünler planlayın.

        • 9

          Tatlı ihtiyaçlarınızı taze meyvelerle veya dondurma gibi sütlü tatlılarla karşılamaya çalışabilirsiniz.

        • 10

          Fiziksel aktivitenizi ihmal etmeyin! Unutmayın ki sağlığınızı korumak ve istenmeyen kilolardan kurtulmak için egzersiz yapmak oldukça önemlidir.

        • 11
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