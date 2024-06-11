Yaz sıcakları kabusunuz olmasın: Terlemeyi durdurmak için uygulayabileceğiniz 5 yöntem!

İSTENMEYEN BİR DURUM

Terleme, vücudun sıcaklığını düzenleme yoludur. Sıcak olduğumuzda terleriz. Daha sonra bu nem buharlaşır ve bizi serinletir. Terleme günlük yaşamın tamamen doğal bir parçasıdır. Yine de bazı insanlar, özellikle terleri gözle görülür nemli lekeler veya lekeler bırakıyorsa, bazı sosyal durumlarda terlemeyi istenmeyen bir durum olarak görebilir. Bu gibi durumlarda, terleme miktarınızı azaltmaya yardımcı olabilecek bazı stratejiler vardır.