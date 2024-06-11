Yaz sıcakları kabusunuz olmasın: Terlemeyi durdurmak için uygulayabileceğiniz 5 yöntem!
Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında terleme, hepimizin karşılaştığı kaçınılmaz bir sorun. Ancak, bu durumu en aza indirmenin ve yazın keyfini çıkarmanın yolları var. İşte terlemeyi durdurmak için uygulayabileceğiniz 5 etkili yöntem!
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Yaz mevsimi, güneşin ve sıcak havanın tadını çıkarmak için harika bir zaman olsa da, aşırı terleme can sıkıcı olabilir. Neyse ki, yaz sıcaklarını kabusa çevirmemek için birkaç basit ama etkili ipucu mevcut. Terlemeyi azaltacak ve serin kalmanızı sağlayacak 5 yöntemi sizler için derledik. İşte detaylar!
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İSTENMEYEN BİR DURUM
Terleme, vücudun sıcaklığını düzenleme yoludur. Sıcak olduğumuzda terleriz. Daha sonra bu nem buharlaşır ve bizi serinletir. Terleme günlük yaşamın tamamen doğal bir parçasıdır. Yine de bazı insanlar, özellikle terleri gözle görülür nemli lekeler veya lekeler bırakıyorsa, bazı sosyal durumlarda terlemeyi istenmeyen bir durum olarak görebilir. Bu gibi durumlarda, terleme miktarınızı azaltmaya yardımcı olabilecek bazı stratejiler vardır.
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1. YATMADAN ÖNCE ANTİPERSPİRANT UYGULAYIN
Antiperspirantlar ter kanallarını tıkayarak terin cildimizin yüzeyine ulaşmasını engeller. Ter hala bez tarafından üretilmeye devam eder, ancak yüzeye ulaşamaz. Deodorantlar terlemeyi engellemez, bunun yerine terlediğimizde bakteriler tarafından üretilen kokuyu maskelemeyi amaçlar.
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Bazen antiperspirantlar deodorant içerir. Eczaneden satın alabileceğiniz antiperspirantların çoğu alüminyum klorür adı verilen metalik tuzlardan oluşur. Antiperspirantınızdan en iyi sonucu almak için koltuk altlarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun ve ardından gece yatmadan önce uygulayın. Bunun nedeni, bileşenlerin ter kanalı üzerinde blok oluşturması için zamana ihtiyaç duyması ve çoğu insanın geceleri daha az terlemesi ya da hiç terlememesidir.
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2. NEFES ALAN KUMAŞLAR GİYİN
Kıyafet seçimlerinizle terlemeyi azaltmaya yardımcı olmanın en iyi yolu, iyi havalandırmaya sahip hafif, nefes alabilen kumaşlar giymektir. Açık renkler de güneşi emmekten ziyade yansıtmaya yardımcı olur, bu nedenle beyaz giymek sizi serin tutmaya ve teri azaltmaya yardımcı olabilir.
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3. BELİRLİ YİYECEKLERDEN KAÇININ
Bir iş yemeğinde ya da terlemek istemediğiniz sosyal bir ortamda bulunuyorsanız kaçınmak isteyebileceğiniz birkaç yiyecek seçeneği vardır. Baharatlı yiyeceklerden kesinlikle kaçının. Vücudumuz baharatlı yiyeceklere diğer sıcak yiyeceklere verdiği tepkiyi verir - bir şeyleri soğutmaya çalışır, bu da terlemeye neden olur.
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4. SERİN ALANLARI TERCİH EDİN
Terlemek vücudunuzun sizi soğutma yoludur. Dolayısıyla serin kalarak terleme ihtiyacınızı azaltırsınız. Sıcak havalarda, soğuk havayı odanın içinde dolaştırmak için bir vantilatörün önüne bir kase buz koymak gerçekten etkili olabilir. Bir başka iyi fikir de, güneşin odalarınızı aşırı ısıtmasını önlemek için gün boyunca perdelerinizi ve panjurlarınızı kapalı tutmaktır. Dışarıdaysanız gölgede kalmaya çalışın.
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Yiyecekleri parçalamak için metabolik ısı gerektiğinden, daha düzenli olarak daha küçük öğünler yemek sizi serin tutmaya yardımcı olabilir. Susuz kalmamak da vücut ısınızı düşük tutacaktır. Ayrıca nemlendiricilerinizi uyguladığınızda serinletici bir etki için buzdolabında saklayabilirsiniz. Kendinize bir el vantilatörü alın ve hava izin verdiğinde şapkadan kaçınarak ve açık ayakkabılar giyerek başınızı ve ayaklarınızı serin tutun.
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5. TIBBİ TEDAVİLER
Aşırı terlediğinizi düşünüyorsanız, hiperhidroz adı verilen bir durumunuz olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışmak isteyebilirsiniz. Eğer varsa, kullanabileceğiniz birkaç tedavi seçeneği vardır:
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Reçeteli antiperspirant: Doktorunuz, reçetesiz olarak satın alınamayan, yüksek güçte reçeteli bir ter önleyici reçete yazabilir. Yüzünüz ve başınız etkileniyorsa reçeteli kremler de mevcuttur.
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Ağızdan alınan ilaçlar: Doktorunuzdan temin edebileceğiniz, belirli sinirlerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan kimyasalları bloke eden ve terlemeyi azaltmaya yardımcı olabilecek bazı ilaçlar vardır.
Bazı potansiyel yan etkileri (mesane sorunları, ağız kuruluğu ve bulanık görme dahil) vardır, bu nedenle faydaların risklerden daha ağır basıp basmadığını doktorunuzla konuşun.