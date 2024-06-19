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        Haberler Sağlık Bunları Biliyor muydunuz Yaz ödemi tatilinize gölge düşürmesin! Yaz ödeminden hızlıca kurtulmak için ipuçları | Sağlık Haberleri

        Yaz ödemi tatilinize gölge düşürmesin! Yaz ödeminden hızlıca kurtulmak için ipuçları

        Uzun ve eğlenceli hafta sonu tatillerinden sonra birkaç gün şişmiş el ve ayaklarla gezilmesine neden olan, yeme içmenin dengesini biraz sarstığınızda pantolonun düğmesini zorlayan o sevimli yaramazı bildiniz mi? Elbette ödemden bahsediyoruz! Yaz mevsiminin gerçek sevdalılarının bildiği bir şey vardır; yazı en az onlar kadar seven bir diğer şey ödemdir...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:00
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        • 1

          Ödem, en basit tabiriyle tanımlamak gerekirse vücutta dokuların arasında sıvı tutulumu meydana gelmesidir. Bu sıvı tutulumu ellerde, ayaklarda, bacaklarda, kollarda, göbekte vs. şişkinlik meydana gelmesine yol açar. Ödem, sadece bir bölgede belirgin olabileceği gibi tüm vücutta da etkili olabilir.

        • 2

          Peki ödemin oluşmasına neden olan şey nedir? Aslında ödeme neden olan pek çok şeyden bahsetmek mümkün. Paketli gıdalar ve hazır yiyecekler tüketmek, yeterince su içmemek, bazı ilaçlar, çok tuzlu yemek, menopoza girmek gibi şeyler ödem oluşmasına neden olur.

        • 3

          Böbreklerde sağlık problemleri olması, ameliyat sonrası bakım, hormon sorunları da ödem oluşmasına neden olur. Bunlar daha çok, hekim gözetiminde yaklaşılması gereken ödemlerdendir.

        • 4

          Gündelik hayatta sıkça bahsettiğimiz ödem aslında tıbbi olarak bir sorun teşkil etmeyen basit ödemlerdir. Bunlar küçük hamlelerle kısa sürede vücuttan atılır. Ödem zaman zaman ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. O durumlarda bir uzmana danışılması gerekir.

        • 5

          Hamilelik dönemi de ödem açısından zorlu geçen dönemlerden biridir. Hamilelik ödeminin tedavisini de bir hekim eşliğinde sürdürmek hem hamile için hem de bebek için oldukça önemlidir.

        • 6

          Ama bir de yaz ödemi vardır ki... Ondan hemen hepimiz nasibimizi alırız! Yaz mevsimi, artan sıcaklıklar nedeniyle cildimizde oluşacak güneş yanıkları ve vücudumuzdaki suyun azalmasını da beraberinde getirir.

          Yani yaz mevsiminde hem vücudumuzun su oranının çok hızlı azalması hem de yine sıcak hava yüzünden olabildiğince az hareket etmemiz, bizi yaz ödeminin kucağına bırakır...

        • 7

          Yaz ödemi genellikle basit hamlelerle kurtulabileceğimiz ama kurtulduğumuz kadar hızlı bir şekilde yeniden yakalanacağımız bir şeydir. Yaz ödemi, onunla baş etmeyi öğrendiğimizde zararsızdır, korkmaya gerek yok.

        • 8

          HOŞ GELDİN DAHA FAZLA SU!

          Yapacağımız şey elbette sıcak yaz günlerinde su tüketimizini artırmak olacaktır. Vücudumuz susuzluk yaşadığında panik butonuna basar ve ödem başlar. Öyleyse bol bol su içelim ve bu panik butonuna basılmasını önleyelim!

        • 9

          ÖĞÜNLERİMİZİ BİRAZ YEŞİLLENDİRMEYİ DENEYELİM!

          Sıcak yaz günlerinde ağır yemekler yemekten pek çoğumuz kaçınıyoruz zaten. Peki bu hafif öğünleri biraz daha yeşillendirmeye ne dersiniz? Yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler ya da tam tahıllar magnezyum zenginidir ve size bir sır: Magnezyum vücuttaki sıvının dengeli bir şekilde dağılmasını sağlamakla görevlidir!

        • 10

          KÖTÜ KARBONHİDRATLARA VEDA...

          Yaz aylarında gerek sahil kenarında gerek arkadaş buluşmalarında sağlıksız atıştırmalıklara epey meyilli oluyoruz ama bu yaz ödemi açısından pek de iyi bir durum değil... Paketli gıdalara beyaz ekmeğe ve kötü karbonhidratlara biraz ara verip yerine lifli gıdalara, tam buğday ve yulaf gibi sağlıklı tahıllara yönelirsek ödem tutmayı epey zorlaştırırız.

        • 11

          ÖDEM TUZ VE ŞEKER TUTKUNUDUR!

          Fazla tuzlu besinler yemek nasıl ödemi artıracaksa fazla şekerli gıdalar da ödemi artırır bu yüzden özellikle rafine şekeri ve elbette alkolü fazla tüketirsek ödemden kaçamayız... Sıcak yaz günlerinde daha ferah içeceklere yönelmeli, rafine şeker yuvası şuruplu içeceklerden ve tabii alkolden uzak durmalıyız.

        • 12

          Çok fazla güneş ışınına maruz kalmak da vücutta su tutulumuna neden olacaktır. Yazın sahilde güneş yanığı olduğunuzda yanıkların birkaç gün sonra su toplayıp patladığına şahit olmuşsunuzdur. Yazın güneşte çok fazla kalmamaya, güneş yanığından korunmak için önleminizi almaya çalışmalısınız. Unutmayın, amaç; vücudu susuz bırakmamak ve cilt altında su tutulumunu engellemek!

        • 13

          HAREKET ETMEKTEN KAÇAMAZSINIZ!

          Geldik son maddeye ve belki de en zor maddeye... 'Güneş tepede yakıcı bakışlarını atarken biz nasıl hareket edeceğiz?' demeyin, hiç değilse akşam üzeri gölge düşünce ya da sabahın erken saatlerinde çıkıp bir saat yürümeye çalışın. Bol su içerek yürürseniz belki yürüyüş daha kolay olur...

        • 14

          ÖDEM ATMANIZI HIZLANDIRACAK BAZI YİYECEKLER

          Salatalık

          Ananas

          Maydanoz

          Kiraz Sapı

          Kabak

          Ispanak

          Yeşil Çay

          Yoğurt

          Muz

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