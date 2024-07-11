Yaz kış demeden E-5'te yürüyor: Sosyal medyada gündem olan gizemli adamın kimliği belli oldu

E-5 karayolunda yürürken aynı zamanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selami Salman, "İki tur atıyorum. Sabah ve akşam. Sabah 8'de çıkıyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim" dedi.

Neden yürüyorsun sorusu üzerine Selami Salman, "Bekle gör" şeklinde cevap verdi.

Salman konuşmasının devamında, "Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan. Söylüyorum. "Selami ben." dedi.