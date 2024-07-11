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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 28 yaşındaki Merve'yi kardeşi öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        28 yaşındaki Merve'yi kardeşi öldürdü!

        İstanbul'da, Hüseyin K. ile 28 yaşındaki ablası Merve K., arasında yaşanan tartışma cinayetle bitti. Kardeşi tarafından defalarca bıçaklanan Merve K., hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Katil zanlısı kardeşi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:26 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:32
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        Merve'ye kardeşi kıydı! Öldüren tartışma!
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        İstanbul'da olay, alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü'nde yaşandı. Hüseyin K. ile ablası Merve K. (28), Yakuplu 128. Sokak'taki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        KARDEŞİ DEFALARCA BIÇAKLADI

        AA'da yer alan habere göre tartışmada Merve K. kardeşi tarafından vücudunun farklı yerlerinden bıçakla yaralandı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Merve K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

        KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüpheli Hüseyin K, olayda kullanıldığı bıçakla yakalandı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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        #istanbul
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