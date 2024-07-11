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        Son dakika haberi Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte derbi haftaları

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından ilk hafta maçları ve derbi haftaları belli oldu. İşte Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:56
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        Süper Lig'de fikstür çekildi!
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        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törende, yeni sezonun fikstürü belli oldu.

        1. HAFTA MAÇLARI

        Sivasspor-Trabzonspor

        Fenerbahçe-Adana Demirspor

        Çaykur Rizespor-Başakşehir

        Kasımpaşa-Konyaspor

        Galatasaray-Hatayspor

        Antalyaspor-Göztepe

        Alanyaspor-Eyüpspor

        Samsunspor-Beşiktaş

        Bodrum FK-Gaziantep FK

        BAY: Kayserispor

        İŞTE DERBİ HAFTALARI

        5. Hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

        6. Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

        10. Hafta: Galatasaray-Beşiktaş

        11. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

        15. Hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

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        16. Hafta: Galatasaray-Trabzonspor

        SÜPER LİG'DE SEZONUN FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

        YENİ SEZON 9 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

        Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

        Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

        İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

        19 TAKIMLA OYNANACAK

        Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu 19 takımla oynanacak. Süper Lig'de bu sezon Adana Demirspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Hatayspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Konyaspor, Samsunspor, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Göztepe ve Bodrum FK mücadele edecek.

        İKİ HAFTA 'BAY' GEÇİLECEK, 4 TAKIM DÜŞECEK

        Bu sezon Süper Lig'deki her takım ilk yarıda bir, ikinci yarıda bir hafta olmak üzere iki haftayı 'bay' geçecek. Her takımın 36 maç yapacağı ligde son 4 sırada yer alan takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek.

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