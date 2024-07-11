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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balkondan gelen eski sevgili Seher İşler'i öldürdü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!

        Karaman'da, eski kız arkadaşı 23 yaşındaki Seher İşler'in yaşadığı eve balkondan giren Y.T., genç kadını ve arkadaşını görünce bıçakla saldırdı. İşler hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi yaralandı. Katil zanlısı yakalandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:30
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        Korkunç olay! Eski sevgilisi balkondan geldi!
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        Karaman'da olay, saat 07.00 sıralarında Larende Mahallesi 578. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin ikinci katında yaşandı. İddiaya göre, Y.T. (31), eski kız arkadaşı Seher İşler'in (23) evine gitti.

        BALKONDAN EVE GİRDİ

        Seher İşler, 23 yaşındaydı. (Fotoğraf: İHA)
        Seher İşler, 23 yaşındaydı. (Fotoğraf: İHA)

        AA ve İHA'da yer alan habere göre çaldığı kapı açılmayınca eve balkondan giren Y.T., evde Seher İşler ile arkadaşı olduğu öğrenilen M.T.'yi gördü. Bunun üzerine Y.T. ile M.T. arasında kavga çıktı.

        İKİSİNİ DE BIÇAKLA YARALADI

        Çıkan kavgada Y.T., üzerindeki bıçakla önce M.T.'yi, sonra da kavgayı ayırmaya çalışan eski kız arkadaşı Seher İşler'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, yaralı Seher İşler ile M.T.'yi ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        GENÇ KADIN HASTANEDE CAN VERDİ

        Yaralılardan Seher İşler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, M.T. tedavi altına alındı. Polis, olayı gerçekleştiren Y.T.'yi evde gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olay yeri inceleme ekibi de kavganın yaşandığı evde çalışma yaptı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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        #Karaman
        #Son dakika haberler
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