Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!

Oğlunu yaralayan kocasını demir sopayla öldürdü!
Denizli'nin Güney ilçesinde, 42 yaşındaki Ayşe K., aralarında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yi kolundan bıçakla yaralayan 44 yaşındaki eşi Murat K.'yi başına demir çubukla vurarak öldürdü. Ayşe K., jandarma tarafından gözaltına alındı
Denizli'de olay, dün saat 20.00 sıralarında, Güney ilçesi Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Ayşe K. (42) ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşi Murat K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
OĞLU KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ
DHA'da yer alan habere göre tartışma kavgaya dönüşünce çiftin en büyük çocuğu F.K., araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi.
KOLUNDAN BIÇAKLANIP YARALANDI
Ancak bu sırada F.K., babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe K. ise aldığı demir çubukla eşi Murat K.'nin başına vurdu.
DEMİR ÇUBUK DARBESİYLE ÖLDÜ
Çiftin diğer çocuklarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Murat K.'nin cansız bedeni otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F.K. ise hastanede tedaviye alındı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe K. jandarma tarafından gözaltına aldı.