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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Oğlunu yaralayan kocasını demir sopayla öldürdü!

        Denizli'nin Güney ilçesinde, 42 yaşındaki Ayşe K., aralarında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan oğlu F.K.'yi kolundan bıçakla yaralayan 44 yaşındaki eşi Murat K.'yi başına demir çubukla vurarak öldürdü. Ayşe K., jandarma tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:29
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        Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!
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        Denizli'de olay, dün saat 20.00 sıralarında, Güney ilçesi Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Ayşe K. (42) ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşi Murat K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        OĞLU KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ

        DHA'da yer alan habere göre tartışma kavgaya dönüşünce çiftin en büyük çocuğu F.K., araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi.

        KOLUNDAN BIÇAKLANIP YARALANDI

        Ancak bu sırada F.K., babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe K. ise aldığı demir çubukla eşi Murat K.'nin başına vurdu.

        DEMİR ÇUBUK DARBESİYLE ÖLDÜ

        Çiftin diğer çocuklarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

        Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Murat K.'nin cansız bedeni otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F.K. ise hastanede tedaviye alındı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe K. jandarma tarafından gözaltına aldı.

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        #Denizli
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