Oğlu yaralandı! Eşini demir sopayla öldürdü!

REKLAM advertisement1

Denizli'de olay, dün saat 20.00 sıralarında, Güney ilçesi Aşağıçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Ayşe K. (42) ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen eşi Murat K. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

OĞLU KAVGAYI AYIRMAK İSTEDİ DHA'da yer alan habere göre tartışma kavgaya dönüşünce çiftin en büyük çocuğu F.K., araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi. KOLUNDAN BIÇAKLANIP YARALANDI Ancak bu sırada F.K., babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe K. ise aldığı demir çubukla eşi Murat K.'nin başına vurdu. DEMİR ÇUBUK DARBESİYLE ÖLDÜ Çiftin diğer çocuklarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Murat K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. CENAZESİ MORGA KALDIRILDI Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Murat K.'nin cansız bedeni otopsi için Güney Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. F.K. ise hastanede tedaviye alındı. ZANLI GÖZALTINA ALINDI Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayşe K. jandarma tarafından gözaltına aldı.