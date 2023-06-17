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Yaz için birbirinden hafif lezzetli yemek tarifleri!

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber lezzetli sebzeler tezgahlarda yerini almaya başladı. Yazın sağlıklı yemekler tüketmek ve fit kalmak isteyenler için hafif yemek tariflerini derledik.

Giriş: 17.06.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI

    MALZEMELER

    10 adet taze kabak çiçeği

    1 su bardağı pirinç

    1 adet soğan

    2 yemek kaşığı sıvı yağ

    2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

    Yarım demet maydanoz

    Yarım demet dereotu

    Tuz 

    Karabiber

    Yarım limon suyu

    2 su bardak sıcak su

    YAPILIŞI

    Kabak çiçeklerini yıkayın ve sap kısımlarını kesin. İç kısımlarını bir bıçak yardımıyla çıkartın ve ayırın.

    Pirinci yıkayın ve süzün. Soğanı ince ince doğrayın. Ayıkladığınız kabak çiçeğin doğrayın. Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun. Doğranmış kabak çiçeği içlerini ve dolmalık fıstığı tavaya ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun. 

    Pirinci ekleyin ve pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Doğranmış maydanouzu ve dereotunu ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Karıştırın ve ocaktan alın. Kabak çiçeklerinin içini hazırlanan harçla doldurup, dikkatlice kapatın. 

    Tencereye dizilen kabak çiçeklerinin üzerine yarım limon suyu ekleyip, sıcak suyu dökün. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte kabak çiçekleri yumuşayıncaya kadar pişirin.

  • KARIŞIK KIZARTMA TARİFİ

    MALZEMELER

    1 adet patlıcan

    2 adet kabak

    1 adet yeşil biber

    1 adet kırmızı biber

    1 adet soğan

    2 su bardak sıvı yağ

    Tuz, karabiber, pul biber

    YAPILIŞI

    Patlıcanları yıkayın ve uzunlamasına dilimleyin. Dilimleri tuzlu suya koyup acısının çıkmasını sağlayın. Kabakları yıkayıp dilimleyin. Yeşil ve kırmızı biberleri temizleyin ve halka şeklinde dilimleyin.

    Soğanı ince ince doğrayın. Tuz karabiber ve pul biberi bir kaseye alın ve karıştırın. Patlıcanları kurulayın ve derin yağda kızartın ardından diğer sebzeleri kızartıp, yoğurtla servis edin.

     

  • KABAK KÖFTESİ TARİFİ

    MALZEMELER

    2 adet kabak

    1 adet soğan

    2 diş sarımsak

    1 adet yumurta

    Yarım su bardağı galeta unu

    1 çay kaşığı karabiber

    1 çay kaşığı kimyon

    Tuz, pul biber

    YAPILIŞI

    Kabakları rendeleyin ve suyunu sıkın. Soğanı ve sarımsağı rendeleyin. Ardından kabakları, soğanı, sarımsağı, yumurtayı, galeta unu ve baharatları bir kaba alın. Yoğurun ve köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayıp tavaya sıvı yağ koyun. Köfteleri kızartın ve kağıt havlu üzerine alarak yağını süzdürüp servis edin.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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