Yaz aylarında makyaja dikkat!

Yazın makyaja çok dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Cildiye Uzmanı Dr. Çağdaş Koç, "Ağı makyaj cildin üzerinde bir tabaka oluşturur. Yaz aylarında da terlemelerimiz çok fazla oluyor. Böyle olduğu zaman ciltte komedon, akne dediğimiz cilt hastalıklarını daha sık görmekteyiz. Yazın terlememiz arttığı için su kaybımız da çok fazla. Ona bağlı olarak da esas siyah noktalarımız, gözeneklerimiz kapanıyor. Burada da akne ve komedon oluşumunu daha sık görüyoruz. O yüzden yaz aylarında belki özel günlerde makyajımızı yapabiliriz ama bunu çok da günlük uygulamamaya dikkat etmeliyiz" dedi.