Yaz aylarında havuz enfeksiyonlarına dikkat!

Yaz aylarının gelmesiyle sıcaklıkların artması ve tatil dönemlerinin başlaması, havuzlarda geçirilen süreyi de uzatıyor. Ancak uzmanlar, temizliği yeterince sağlanmayan havuz sularının çeşitli enfeksiyonlara davetiye çıkardığını belirtiyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Mustafa Ekici, yaz tatilinde karşılaşılan enfeksiyon riskleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirmede bulundu.

"YAZ MEVSİMİNDE SU KAYNAKLI SALGIN HASTALIKLAR ARTABİLİR"

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Yaz mevsiminde besin, su ve havuz kaynaklı salgın hastalıkların arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ekici, "Sıklıkla mide, bağırsak enfeksiyonları, göz, kulak ve cilt enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları görülür. Bunlar arasında kolera, tifo, basilli dizanteri, giardia, hepatit A ve mantar enfeksiyonları sıklıkla görülür. İnsanların farklı salgılarıyla kirlenen ve uygun dezenfeksiyonu yapılmayan havuz suları, enfeksiyonlara yol açar" diye konuştu.

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"SİNDİRİM SİSTEMİ ENFEKSİYONU ORTAYA ÇIKABİLİR"

Sindirim sistemi enfeksiyonlarının yazın en sık görülen enfeksiyon olduğunu belirten Uzm. Dr. Ekici, "Başlıca Rota virüs, Hepatit A, Salmonella (tifo), E. coli, Shigella (dizanteri) gibi etkenler kirli havuzlarda sirkülasyon ve klorlama yetersizse bulaşır. Yeterli sirkülasyon ve klorlama yapılmayan ortamlarda bu bakteri, virüs ve mantarlar kolaylıkla çoğalırlar. Havuzlarda yeterince sirkülasyon sağlanır ve uygun klorlama yapılırsa bakteri, virüs ve mantar üremesi engellenmiş olur. Besin ve su kaynaklı ishaller de sıklıkla yazın görülebilir. Aşırı sıvı kaybına neden olabilir. Mutlaka doktora başvurulması önerilir" dedi.

"İDRAR YOLU ENFEKSİYONU OLABİLİR" İdrar yolu ve deri enfeksiyonlarına da değinen Uzm. Dr. Ekici, "İdrar yolu enfeksiyonları, genital enfeksiyonlar; kadınlarda yaygındır, sık idrara çıkma, idrar yapma güçlüğü, bel ağrısı, kasık ağrısı, genital bölgede ağrı ve kaşıntı gibi semptomlarla seyreder. Korunmak için; uzun süre ıslak mayo ile oturulmamalı, havuz sonrası en kısa sürede duş alınmalı, temiz olmayan tuvaletler kullanılmamalıdır. Havuzlardan deri enfeksiyonları ve mantar da bulaşabilir. Aşırı klor içeren suda cilt tahriş olabilir. İltihaplı bir yarayla girilmeden antiseptik solüsyonlarla ayaklar temizlenmeli, duş alınmalıdır. Duşun havuzdan çıkar çıkmaz alınması önerilir" açıklamasında bulundu. "DIŞ KULAK ENFEKSİYONU GÖRÜLEBİLİR" Uzun süre suda kalmanın ve kulağa su kaçmasının dış kulak yolu enfeksiyonlarına zemin hazırladığını dile getiren Uzm. Dr. Ekici, "Herhangi bir nedenle kulak zarı zedelenmiş ya da kulağına tüp takılmış kişilerde ciddi kulak yolu enfeksiyonu gelişebilir. Dalma esnasında burun yoluyla bakteriler sinüslere kadar ulaşıp sinüzit yapabilir. Aktif kulak enfeksiyonu olanların havuza girmemesi enfeksiyondan korunmamıza yardımcı olur" dedi.

"GÖZLER OLUMSUZ ETKİLENEBİLİR" Gözlerde bakteriyel veya klor tahrişi ile konjonktivit gelişebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Ekici, "Bakteriyel enfeksiyonlarda gözde yoğun çapaklanma, batma, gözlerde kızarıklık, ağrı olur. Klora bağlı gelişen konjonktivitlerde kızarıklık ön plandadır. Kapalı alanlarda gözlük kullanılabilir. Korunmak için havuz gözlüğü kullanılmalı, yüzerken gözler kapatılmalıdır" ifadelerini kullandı. KORUNMAK İÇİN ÖNERİLER Uzm. Dr. Mustafa Ekici, yaz boyunca sağlıklı kalmak için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: "Havuzdan önce ve sonra duş alınmalı. Havuz sonrası kurulanmalı. Islak mayo hemen değiştirilmeli. Ateşli hastalık, ishal, kulak iltihabı varsa havuza giriş ertelenmeli. Havuz bölgesine ayakkabı ile girilmemeli. Ayaklar dezenfekte edilmeli. Kulak tıkacı kullanılmalı. Gözleri korumak için su altı gözlüğü kullanılmalı. Suya girerken bone takılması uygun olur. Şahıslar, ayak cilt, göz veya kulak enfeksiyonu varsa, ishal veya cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalık varsa havuza girilmemelidir." Uzm. Dr. Ekici, ateş, kulak ağrısı, ciltte kızarıklık, kaşıntı, gözlerde sulanma gibi şikayetlerin ortaya çıkması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulmasının altını çizdi.