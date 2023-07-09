Yaz aylarında daha fazla hazımsızlık sorunu yaşıyorsanız dikkat! İşte nedeni

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Mayo Clinic'e göre tıbbi olarak dispepsi olarak adlandırılan hazımsızlık, esasen üst karın rahatsızlığı için her şeyi kapsayan bir terimdir. Semptomlar bir kişiden diğerine değişebilir ve yanma hissi, dolgunluk, şişkinlik, mide bulantısı ve daha fazlasını içerebilir. Bazı insanlar için hazımsızlık ara sıra veya düzenli olarak yaşanabilir.

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Hazımsızlık kendi başına bir durum olmasa da alternatif bir sağlık durumunun göstergesi olabilir. Bununla birlikte, çoğu durumda, hazımsızlık duyguları bunun yerine bir tetikleyici tarafından meydana gelebilir. Peki bunun güneş ışığı, yüzme ve yaz aylarında barbekü ile ne ilgisi var?

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BESİNLERİN, DEHİDRASYONUN VE STRESİN HAZIMSIZLIK ÜZERİNDEKİ ROLÜ Kendinizi yaz aylarında daha fazla hazımsızlıkla uğraşırken bulursanız, bu pekala havanın kendisi olabilir.

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Atmantan Sağlıklı Yaşam Merkezi Tıbbi Direktörü Dr. Manoj Kutteri, HealthShots'a sıcaklık yükseldikçe kan akışımızın serin kalmamıza yardımcı olmak için vücudun diğer bölgelerine yönlendirildiğini söyledi.

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Sonuç olarak, sindirimimiz yavaşlar ve bizi hazımsızlığa karşı daha duyarlı hale getirir. Yüksek sıcaklıklarla birlikte, vücudumuzun yediklerimizi sindirmesini zorlaştıran dehidrasyon riski de artar.

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Popüler yaz yiyeceklerini yiyorsanız (hamburger veya patates kızartması veya alkollü içecekler gibi) bu durum daha da kötüleşebilir. Bu maddeler vücudun tamamen parçalanması için daha fazla zamana ihtiyaç duyar ve hazımsızlık semptomlarını tetikler.

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Alternatif olarak, okul çocuklar için kapalı olsa da bu, yaz programlarımızın daha az dolu olduğu anlamına gelmez. Bir araya gelmeler, düğünler, tatiller ve daha fazlası arasında, tüm bu faaliyetler vücut üzerinde ek stres oluşturabilir ve sonuç olarak bağırsak sağlığımızı etkileyebilir.

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BU YAZ HAZIMSIZLIĞIN SİZİ DURDURMASINA İZİN VERMEYİN Hava kontrolümüz dışında olsa da yazlarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için hazımsızlığı gidermeye yardımcı olabileceğimiz başka yollar da var.

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Yeni başlayanlar için Mayo Clinic uzmanları, bilinen gıda tetikleyicilerinden kaçınmayı öneriyor. Bu, baharatlı veya işlenmiş gıdaların yanı sıra kafein veya alkolü içerebilir. Bu her zaman mümkün olmasa da daha küçük porsiyonlara bağlı kalmak ve çiğnemek için daha fazla zaman harcamak yardımcı olabilir.

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Daha düzenli yemek yemek de hazımsızlık semptomlarını iyileştirebilir. Büyük bir kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği yemek yerine, bunu gün boyunca beş veya altı öğüne bölmeyi deneyin. Alternatif olarak, stres seviyelerini düşük tutmaya yardımcı olmak için kişisel bakım uygulayın. Bu, günlük tutmayı, meditasyon yapmayı, güvenilir bir arkadaşla konuşmayı ve bolca dinlenmeyi içerebilir.

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Egzersiz de faydalı olabilir. Fiziksel aktivite sadece stresi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda sindirimi de hızlandırır.