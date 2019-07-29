Ölümden döndü

Enis Yıldırım'ın haberine göre, 18 yaşındaki Ali Kuleyin şenliklere katılmak üzere yaylaya çıktı.

Kuleyin arkadaşlarıyla birliket şenlikte eğlenirken bir anda yere yığıldı. Kanlar içerisinde kalan genç ilk müdahalenin ardından Vakfıkebir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ameliyat ile Ali Kuleyin’in boynuna isabet eden yorgun mermi saplandığı yerden çıkarıldı. Ali Kuleyin hayati tehlikeyi atlattı. Bu arada jandarma ekipleri şenliklerde silah atanların peşine düştü.