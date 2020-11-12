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Yayla Agro'nun Çin’de önemli bir işbirliğine imza atarak Legurme markalı Yemek Hazır ürünleri ile perakende devi Walmart’ın Çin mağazalarında yerini aldığı açıklandı

İLK ETAPTA 70 MAĞAZADA

Şirketten yapılan açıklamada, Legurme’nin Napoliten ve Arabiata Soslu makarnaları ilk etapta 70 Walmart mağazasında satışa sunulurken önümüzdeki günlerde Çin genelindeki 438 mağazanın tümünde ulaşılabileceği belirtildi. İlerleyen dönemde Legurme Yemek Hazır serisinde yer alan bulgur pilavları, çorbalar, pilakiler ve hoşafların da Walmart’larda satılması için görüşmelerin devam ettiği, ayrıca Legurme markalı Yemek Hazır ürünlerinin Çin’in yanı sıra Tayvan’a da ihraç edildiği açıklandı

