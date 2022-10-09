Ordu'da yaylada yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'ndaki bir evde kalan 74 yaşındaki Bahtiyar Balcıoğlu'na ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Balcıoğlu'nu evin içerisinde hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Balcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Eve gelen yakınları gözyaşlarını tutamadı. Balcıoğlu'nun cenazesi, inceleme sonrası kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.