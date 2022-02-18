Yeni yayın ihalesinde kritik gün... Türkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak yeni yayın ihalesi için teklifleri almış ancak rakamların yeterli bulunmaması sebebiyle firmalara ek süre vermişti. Bugün 17.00'de firmalara tekliflerinde revize yapmaları için verilen süre sona erecek.

21 Şubat Pazartesi günü, Yayın Hakları İhale Komisyonu gelen teklifleri değerlendirmek üzere bir araya gelecek. Bu toplantıda gelen tekliflerin yeterli bulunmaması halinde 'Süper Lig TV' projesinin hayata geçirilebileceği belirtildi.

"RAKAMI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız.

Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz."

SÜPER LİG TV NEDİR?

Yayın Hakları İhale Komisyonu'nun ürettiği formüle göre; kulüplerin kuracağı Süper Lig TV, yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak ve kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak. Bu durumda kulüpler abonelik satışından da ek gelir elde edecek. İtalya'da da uygulanan sistemde en çok satış yapan kulüp yayın gelirinde de daha fazla pay alıyor.