Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları Arka Sokaklar, Payitaht ekranlara gelecek. Hercai ve Babil koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 3 Nisan 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Kıyametin İşaretleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:30 Türk İşi Dondurma

23:00 Git Başımdan

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

22:30 Hedefim Sensin

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeş Payı

22:45 Kardeş Payı

TRT1 YAYIN AKIŞI

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler