Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları normalde Afili Aşk, Doğduğun Ev Kaderindir ve Kuruluş Osman yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Ama bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Yalnız TRT 1'de Benim Adım Melek bu akşam ekranlara gelecek. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 8 Ocak 2020 Çarşamba yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Güle Güle (yerli sinema)

21.45 Şekerpare (yerli sinema)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (yabancı sinema)

22.00 Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (yabancı sinema)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Kocan Kadar Konuş (yerli sinema)

22.15 Afili Aşk (tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Alis Harikalar Diyarında Aynanın İçinden (yabancı sinema)

22.00 Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi (yabancı sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Ayla (yerli sinema)

22.45 Maskeli Beşler Irak (yerli sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Benim Adım Melek (yeni bölüm)

00.15 Tutunamayanlar (tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 Doğduğun Ev Kaderindir (tekrar)

00.15 Doya Doya Moda (tekrar)