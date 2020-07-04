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Yayın akışı 4 Temmuz Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 4 Temmuz 2020 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Güldür Güldür Show eğlence programı ve Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek. Diğer yandan filmler de bazı kanallarda yer alacak. İşte, 4 Temmuz Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

04.07.2020 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
tv yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 4 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle:

TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Hafta Sonu Ana Haber Canlı

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

23:45 Seçkin Tetikçiler

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Görümce

22:15 Hızlı ve Ateşli TV'DE İLK

23:45 Çok Akustik YENİ

STAR TV YAYIN AKIŞI

18:30 STAR HABER

20:00 BİR DEMET TİYATRO

21:45 KETENPERE

ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm

21:00 Kim Milyoner Olmak İster

FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 BENİMLE SÖYLE

23:00 BAY YANLIŞ

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber Haber-Spor

20:00 Kalk Gidelim

00:55 Filinta

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