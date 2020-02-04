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Yayın akışı 4 Şubat 2020 Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 4 Şubat 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Tutunamayanlar ve Kadın final bölümüyle ekranlardaki yerini alacak. İşte, Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV Salı yayın akışı

04.02.2020 - 14:36 | Güncelleme:
yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo, Tutunamayanlar ve Kadın yeni bölümümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV 4 Şubat yayın akışı şöyle;


SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Ramo
00:00 Çukur

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Kadın

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hılzı ve Öfkeli 8
01:30 Deccal 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Hekimoğlu
00:15 Zalim İstanbul

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Hercai

TV8 YAYIN AKIŞI

20:00 Yerli sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Tutunamayanlar
22:15 3'te 3 Tarih

 

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