Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları normalde Azize, Kalk Gidelim ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle ekranlara geliyordu. Ama bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Show TV, Kanal D, ATV, FOX, Star TV 4 Ocak 2020 Cumartesi yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ölümcül Uçuş (yabancı sinema)

21.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Gizemli Adaya Yolculuk (yabancı sinema)

22.00 Çocuk (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (yabancı sinema)

22.45 Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (yabancı sinema)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Karayip Korsanları 4: Gizemli Denizlerde (yabancı sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20.00 Kafalar Karışık (yerli sinema)

22.15 Hababam Sınıfı Üç Buçuk (yerli sinema)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

19.50 Kalk Gidelim (tekrar)

23.00 Zaman Matinesi (belgesel)

TV8 YAYIN AKIŞI

17.15 Bir Baba Hindu (yerli sinema)

19.30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2020 (tekrar)

00.15 Eser Yenerler Show (tekrar)