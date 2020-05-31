Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Mayıs Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı 'Türk Filmi'

21.45 Sağ Salim 2: Sil Baştan 'Türk Filmi'

23.45 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Özgür Dünya 'Türk Filmi'

22.30 Dünyanın En Güzel Kokusu 2 'Türk Filmi'

00.30 Özgür Dünya 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.30 Dünyanın En Güzel Kokusu 2 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Hayat Sevince Güzel 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 John Wick 'Yabancı Film'

22.15 John Wick 'Yabancı Film' (Tekrar)

00.15 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

02.10 Çilek Kokusu 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Türk Müziği

05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Poyraz Karayel 'Dizi' (Tekrar)

04.30 5N1K (Tekrar)

05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kayıp Balık Dori 'Yabancı Film'

21.55 Uyumsuz 3 'Yabancı Film'

00.10 Kuruluş Osman 'Dizi' (Tekrar)

03.40 Uyumsuz 3 'Yabancı Film' (Tekrar)

05.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Mandıra Filozofu 'Yabancı Film'

22.25 Bella ve Sebastian 'Yabancı Film'

00.25 Diriliş Ertuğrul 'Dizi' (Tekrar)

03.10 Kalk Gidelim Eve 'Dizi' (Tekrar)

04.45 Soru Küpü