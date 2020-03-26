Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor dizileri yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 26 Mart 2020 Perşembe yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Köyden İndim Şehire 'Türk Filmi'

21.45 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film'

02.00 Fırtına Tanrısı 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'

00.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Temizlik Benim İşim (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Aykut Enişte 'Türk Filmi'

22.30 Aykut Enişte 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.45 Sucu Kamil 'Türk Filmi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Merkezi İstihbarat

20:00 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Yaşamak Güzel Şey

22:15 Merkezi İstihbarat

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.30 Gel Dese Aşk 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 3'te 3 Tarih

23.15 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Yeşil Deniz 'Dizi' (Tekrar)